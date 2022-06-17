Авиакомпания SmartLynx Airlines начала летать из Таллинна на новом самолете Boeing 737 MAX 8

Самолет нового поколения Boeing 737 MAX 8 начнет летать из Таллинн в различные места отдыха по всей Европе, оставляя, при этом, значительно меньший углеродный след по сравнению с самолетами предыдущего поколения. Исполнительный директор SmartLynx Airlines Жигимантас Суринтас обещает, что теперь жители Эстонии смогут наслаждаться на борту нового самолета лучшим качеством обслуживания. Данный самолет является первым самолетом Boeing 737 MAX 8, зарегистрированным в странах Балтии. „SmartLynx Airlines продолжает модернизировать свой парк самолетов, и нет никаких сомнений, что Boeing 737 MAX 8 сегодня является самым технологически современным самолетом, который предлагает 189 сидячих мест, высокотехнологичный пассажирский салон со всеми удобствами, современные сиденья с большим пространством для ног, иллюминаторы большего размера, лучшую звукоизоляцию и многое другое“, – рассказал Суринтас.





„Кроме того, расходы на топливо и обслуживание самолета значительно меньше, чем у его предшественника, что помогает сберегать природу во время полетов“, – добавил Суринтас.



SmartLynx планирует инвестировать на рынке стран Балтии до 50 миллионов евро, чтобы модернизировать свой парк самолетов и стать оператором крупнейшего авиапарка в этом регионе. Если в настоящее время предприятие владеет 40 самолетами, то этим летом оно планирует увеличить свой авиапарк до 56, и к концу года до 60 самолетов, что позволит предприятию стать одной из крупнейших авиакомпаний Европы.



Оборот SmartLynx в 2021 году достиг 137 миллионов евро, это на 91 миллион евро больше, чем годом ранее. В ближайшие годы главным стратегическим направлением SmartLynx Airlines будет усиление лидирующей позиции авиакомпании как надежного авиаперевозчика пассажиров и товаров не только в Европе, но и на других континентах.



Предприятие Smartlynx Airlines Group в 2021 году помимо Эстонии и Латвии обслуживало чартерные рейсы в Мальте, Германии и Ирландии. В число долгосрочных клиентов SmartLynx Airlines входят EasyJet, TUI, Jet2. Недавно портфель клиентов SmartLynx Airlines пополнился такими компаниями, как DHL, Qatar Airlines, Air Peace, Royal Air Morocco.

