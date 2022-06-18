ФОТО | "МРТ" для быстрого контроля безопасности и туалеты для собак. Что интересного есть в обновленном аэропорту Хельсинки

С 21 июня 2022 года в аэропорту Хельсинки, которому исполняется 70 лет, все услуги будут объединены в одном терминале: регистрация пассажиров на рейс, контроль безопасности и выдача багажа.

При входе в новый терминал сразу же бросается в глаза впечатляющая волнообразная деревянная крыша. Крыша состоит из 500 уникальных элементов из многослойных деревянных панелей, расположенных поодиночке подобно огромной мозаике. Сделаны они из финской ели. Умные светильники затемняются и выключаются в зависимости от того, сколько естественного света попадает в терминал через его огромные окна.

В центре терминала находится зеленая зона: на небольшом холме из валунов и зелени растут деревья и кусты, которые традиционны не только для финской природы, но и для азиатской, так как через аэропорт Хельсинки путешествует большое количество туристов из Азии. Кстати, энергоэффективность терминала на 30% превышает официальные требования.

Самой приятной новостью для пассажиров является то, что благодаря инновационным системам на контроле безопасности теперь не нужно доставать из сумки электронику и жидкости, а также снимать ремни и ботинки. Инновационные аппараты контроля безопасности, похожие внешне на аппараты МРТ, делают процесс более быстрым и слаженным, а для пассажиров - менее нервным. Можно вздохнуть спокойно.

После прохождения контроля безопасности пассажиров ждут новые возможности того, как скоротать свое время. Внутри есть специальная зона для упражнений или занятий йогой. Круглый год (да-да, и летом тоже) в терминале открыт домик Деда Мороза и кафе „Муми-троллей“. А для братьев наших меньших предусмотрен отдельный туалет, где они могут справить нужду - вы когда-нибудь видели такое?

В терминале также есть зона с панорамным экраном, на котором показано видео с природой Финляндии в разные времена года. Подсказка - на стене под экраном можно „рисовать“ прикосновением руки. Попробуйте сами!