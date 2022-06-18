ФОТО | "МРТ" для быстрого контроля безопасности и туалеты для собак. Что интересного есть в обновленном аэропорту Хельсинки(1)
В декабре открылся обновленный аэропорт Хельсинки-Вантаа, в котором совсем скоро вместо двух терминалов будет один. Теперь в аэропорту есть много новинок, которые сделают пребывание пассажиров в нем еще более удобным. Это особенно на руку для жителей Эстонии, так как Хельсинки часто используется для транзита в другие страны. Смотрите, что вас ждет в новом терминале аэропорта!
С 21 июня 2022 года в аэропорту Хельсинки, которому исполняется 70 лет, все услуги будут объединены в одном терминале: регистрация пассажиров на рейс, контроль безопасности и выдача багажа.
При входе в новый терминал сразу же бросается в глаза впечатляющая волнообразная деревянная крыша. Крыша состоит из 500 уникальных элементов из многослойных деревянных панелей, расположенных поодиночке подобно огромной мозаике. Сделаны они из финской ели. Умные светильники затемняются и выключаются в зависимости от того, сколько естественного света попадает в терминал через его огромные окна.
В центре терминала находится зеленая зона: на небольшом холме из валунов и зелени растут деревья и кусты, которые традиционны не только для финской природы, но и для азиатской, так как через аэропорт Хельсинки путешествует большое количество туристов из Азии. Кстати, энергоэффективность терминала на 30% превышает официальные требования.
Самой приятной новостью для пассажиров является то, что благодаря инновационным системам на контроле безопасности теперь не нужно доставать из сумки электронику и жидкости, а также снимать ремни и ботинки. Инновационные аппараты контроля безопасности, похожие внешне на аппараты МРТ, делают процесс более быстрым и слаженным, а для пассажиров - менее нервным. Можно вздохнуть спокойно.
После прохождения контроля безопасности пассажиров ждут новые возможности того, как скоротать свое время. Внутри есть специальная зона для упражнений или занятий йогой. Круглый год (да-да, и летом тоже) в терминале открыт домик Деда Мороза и кафе „Муми-троллей“. А для братьев наших меньших предусмотрен отдельный туалет, где они могут справить нужду - вы когда-нибудь видели такое?
В терминале также есть зона с панорамным экраном, на котором показано видео с природой Финляндии в разные времена года. Подсказка - на стене под экраном можно „рисовать“ прикосновением руки. Попробуйте сами!
На нулевом этаже в зоне, куда открыт доступ для всех, есть круглосуточный продуктовый магазин, фуд-корт с кухнями с разных континентов, сувенирный магазин товаров с „Муми-троллями“ и лаундж Plaza Premium, который предлагает услуги парикмахера, косметолога, сауну, а также закуски и напитки. Там даже можно поспать в специальных капсулах. Естественно, все это - за дополнительную цену.
После реновации площадь терминала увеличилась на 45%, пропускная способность сортировки багажа - на 50%, и пропускная способность паспортного контроля - также на 50%. Всего реновировано 450 000 квадратных метров аэродрома, включая парковочную зону и рулежные дорожки для самолетов – их площадь будет равна площади 90 футбольных полей.
Старые залы терминала будут закрыты и превращены в зоны для пассажиров и персонала. Finavia инвестирует в проект по расширению 1 миллиард евро. Кроме того, в аэропорту будет построен отель, который станет самым большим в Финляндии.
Также пассажиры смогут, не выходя на улицу, пройти до станции поездов, парковки или автобусной остановки. Теперь автомобили и такси могут подъезжать прямо к главному входу. От железнодорожного вокзала и нового парковочного дома до терминала можно добраться на лифте. Другие автостоянки и краткосрочная парковка, также находятся всего в нескольких минутах ходьбы от главного входа в терминал. Автобусная станция и парковка для велосипедов теперь располагаются прямо перед входом в терминал.
Кстати, в первую половину 2022 года главными направлениями для пассажиров из Эстонии в аэропорту Хельсинки были Париж, Лондон, Брюссель, Пхукет и Копенгаген. А летом 2022 года запускается авиалиния Хельсинки-Пярну, которой оперирует Nyxair. Другие новые направления: Finnair будет летать в Даллас, Сиэтл и Мумбаи, Ryanair - в Аликанте, Барселону, Венецию и Задар, а Pegasus - в Стамбул.
Согласно глобальному опросу, проведенному Skytrax, пассажиры назвали аэропорт Хельсинки лучшим аэропортом Северной Европы. Премия World Airport Award 2022 была вручена управляющей компании Finavia на мероприятии в Париже 16 июня 2022 года.
Аэропорт Хельсинки был открыт перед Олимпийскими играми в Хельсинки 70 лет назад. Пассажирский терминал в аэропорту Хельсинки открылся в 1969 году, а затем был расширен в 1983 году“. В 1993 году международные и внутренние рейсы были разделены, и в аэропорту Хельсинки был открыт новый терминал для внутренних рейсов.