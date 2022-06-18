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18.06.2022, 12:30

ФОТО | "МРТ" для быстрого контроля безопасности и туалеты для собак. Что интересного есть в обновленном аэропорту Хельсинки

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ФОТО: Finavia

В декабре открылся обновленный аэропорт Хельсинки-Вантаа, в котором совсем скоро вместо двух терминалов будет один. Теперь в аэропорту есть много новинок, которые сделают пребывание пассажиров в нем еще более удобным. Это особенно на руку для жителей Эстонии, так как Хельсинки часто используется для транзита в другие страны. Смотрите, что вас ждет в новом терминале аэропорта!

С 21 июня 2022 года в аэропорту Хельсинки, которому исполняется 70 лет, все услуги будут объединены в одном терминале: регистрация пассажиров на рейс, контроль безопасности и выдача багажа.

При входе в новый терминал сразу же бросается в глаза впечатляющая волнообразная деревянная крыша. Крыша состоит из 500 уникальных элементов из многослойных деревянных панелей, расположенных поодиночке подобно огромной мозаике. Сделаны они из финской ели. Умные светильники затемняются и выключаются в зависимости от того, сколько естественного света попадает в терминал через его огромные окна.

Helsinki lennujaam

В центре терминала находится зеленая зона: на небольшом холме из валунов и зелени растут деревья и кусты, которые традиционны не только для финской природы, но и для азиатской, так как через аэропорт Хельсинки путешествует большое количество туристов из Азии. Кстати, энергоэффективность терминала на 30% превышает официальные требования.

Самой приятной новостью для пассажиров является то, что благодаря инновационным системам на контроле безопасности теперь не нужно доставать из сумки электронику и жидкости, а также снимать ремни и ботинки. Инновационные аппараты контроля безопасности, похожие внешне на аппараты МРТ, делают процесс более быстрым и слаженным, а для пассажиров - менее нервным. Можно вздохнуть спокойно.

Helsinki lennujaam

После прохождения контроля безопасности пассажиров ждут новые возможности того, как скоротать свое время. Внутри есть специальная зона для упражнений или занятий йогой. Круглый год (да-да, и летом тоже) в терминале открыт домик Деда Мороза и кафе „Муми-троллей“. А для братьев наших меньших предусмотрен отдельный туалет, где они могут справить нужду - вы когда-нибудь видели такое?

В терминале также есть зона с панорамным экраном, на котором показано видео с природой Финляндии в разные времена года. Подсказка - на стене под экраном можно „рисовать“ прикосновением руки. Попробуйте сами!

На нулевом этаже в зоне, куда открыт доступ для всех, есть круглосуточный продуктовый магазин, фуд-корт с кухнями с разных континентов, сувенирный магазин товаров с „Муми-троллями“ и лаундж Plaza Premium, который предлагает услуги парикмахера, косметолога, сауну, а также закуски и напитки. Там даже можно поспать в специальных капсулах. Естественно, все это - за дополнительную цену.

После реновации площадь терминала увеличилась на 45%, пропускная способность сортировки багажа - на 50%, и пропускная способность паспортного контроля - также на 50%. Всего реновировано 450 000 квадратных метров аэродрома, включая парковочную зону и рулежные дорожки для самолетов – их площадь будет равна площади 90 футбольных полей.

Старые залы терминала будут закрыты и превращены в зоны для пассажиров и персонала. Finavia инвестирует в проект по расширению 1 миллиард евро. Кроме того, в аэропорту будет построен отель, который станет самым большим в Финляндии.

Также пассажиры смогут, не выходя на улицу, пройти до станции поездов, парковки или автобусной остановки. Теперь автомобили и такси могут подъезжать прямо к главному входу. От железнодорожного вокзала и нового парковочного дома до терминала можно добраться на лифте. Другие автостоянки и краткосрочная парковка, также находятся всего в нескольких минутах ходьбы от главного входа в терминал. Автобусная станция и парковка для велосипедов теперь располагаются прямо перед входом в терминал.

Кстати, в первую половину 2022 года главными направлениями для пассажиров из Эстонии в аэропорту Хельсинки были Париж, Лондон, Брюссель, Пхукет и Копенгаген. А летом 2022 года запускается авиалиния Хельсинки-Пярну, которой оперирует Nyxair. Другие новые направления: Finnair будет летать в Даллас, Сиэтл и Мумбаи, Ryanair - в Аликанте, Барселону, Венецию и Задар, а Pegasus - в Стамбул.

Helsinki lennujaam

Согласно глобальному опросу, проведенному Skytrax, пассажиры назвали аэропорт Хельсинки лучшим аэропортом Северной Европы. Премия World Airport Award 2022 была вручена управляющей компании Finavia на мероприятии в Париже 16 июня 2022 года.

Аэропорт Хельсинки был открыт перед Олимпийскими играми в Хельсинки 70 лет назад. Пассажирский терминал в аэропорту Хельсинки открылся в 1969 году, а затем был расширен в 1983 году“. В 1993 году международные и внутренние рейсы были разделены, и в аэропорту Хельсинки был открыт новый терминал для внутренних рейсов.

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