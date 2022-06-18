Морской музей планирует открыть на острове Найссаар музейный комплекс Nargen Nord

„С помощью будущего музейного комплекса мы представим на обозрение следующую часть истории эстонского мореходства – расскажем о морской крепости, в состав которой более века назад входили военные сооружения, расположенные в Лётной гавани, на острове Найссаар и других местах в Эстонии. Для этого мы намерены экспонировать береговую батарею, здание комендатуры и железную дорогу. Для их восстановления мы используем как можно больше инновационных решений. Наша цель – открыть двери нового музейного комплекса Nargen Nord к лету 2026 года“, – заверил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.

С открытием Nargen Nord как местные жители, так и гости снова смогут путешествовать по железной дороге между севером и югом острова Найссаар. Располагающиеся рядом с нею здания комендатуры и батареи 10А могут стать соответственно общественным центром и двухэтажной экспозицией. Они расскажут не только о крепости, но и о другом военном наследии в Эстонии и об истории острова Найссаар.

„Музейный комплекс вдохнет новую жизнь во весь остров. Мы завершаем составление плана развития острова Найссаар, и Nargen Nord занимает в нем центральное место. Важной предпосылкой осуществления проекта является создание на острове единой электросети и восстановление железнодорожного сообщения. Мы достигли общего понимания с Морским музеем относительно того, какие решения служили бы интересам разработки и всего острова. Жители Найссаар всецело поддерживают Морской музей в реализации плана“, – сказал старейшина острова Найссаар Тоомас Лухаяэр.

Работы по реконструкции, необходимые для открытия музейного комплекса Nargen Nord, планируется начать в 2024 году. По предварительной оценке, реализация проекта может потребовать инвестиций в сумме до 15 миллионов евро.