„Балтийский Капри“ - немецкий остров Хиддензе

Верность друг другу Гауптман и Хиддензе хранили более шести десятилетий. Золотую свадьбу в 1935 году отмечали торжественно и на полном серьезе - с многочисленными гостями и пышным застольем. По этому поводу и от лица общественности островной пастор и ближайший друг Арнольд Густавс подарил Гауптману найденный на Хиддензе серп из кремня, чтобы, по его словам, он продолжал собирать здесь богатый урожай. Семейная жизнь писателя оказалась куда более переменчивой. Заключенный в 1885 году брак, заключенный тайно, был для Гауптмана первым, но не последним.

Гауптман и Хиддензе. Любовь с первого взгляда, под пение жаворонка и шум прибоя. В первую ночь, проведенную на этом острове, Гауптман написал одно из своих самых романтических стихотворений - „Лунный жаворонок“ (“Die Mondscheinlerche“). В то время он еще не думал о литературной карьере, и международное признание снискал позже как драматург, а не поэт. Пока же изучал изобразительное искусство и называл себя художником.

Первое знакомство Гауптмана с этим островом произошло еще раньше - в 1885 году во время свадебного путешествия и сразу после двухлетней поездки по Италии, конечно же, с остановкой на Капри. Как предполагают биографы, именно тогда в мыслях Гауптмана появилась мечта о другом идеальном острове, которая скоро материализовалась. На Хиддензе он впервые попал с друзьями с соседнего острова Рюген - более крупного и уже популярного тогда места отдыха. Прекрасные спутницы дружную мужскую компанию в этой однодневной вылазке не сопровождали. О поводах для ревности они, по всей видимости, не подозревали.

Капри... Как известно, в начале прошлого века на этом уютном итальянском остров е жил и работал писатель-буревестник Максим Горький. Даже принимал здесь в гости будущего вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова-Ленина. Этот райский уголок Средиземноморья обладал особой притягательной силой для художников, поэтов, артистов и других творческих натур со всей Европы. Примерно в то же время на немецком острове Хиддензе в Балтийском море окончательно обосновался будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Герхарт Гауптман (1862-1946).

Ежегодно в отелях и пансионах этого острова проводит отпуск около 25 тысяч туристов. Многие также приезжают сюда на один день, например, с острова Рюген или других курортов Мекленбурга - Передней Померании.

Дикая облепиха считается символом острова. Из ягод этого растения здесь делают много всего вкусного и полезного. „Песчаная колючка“ (Sanddorn) - так дословно переводится его немецкое название.

Маяк на холме Дорнбуш (Leuchtturm Dornbusch) - одна из достопримечательностей этого небольшого немецкого острова на Балтийском море. Маяк был введен в эксплуатацию в 1888 году. Высота его огня над уровнем моря составляет около 95 метров.

Остров служил идеальной кулисой для его героев - людей лишних, одиноких искателей. Здесь же он похоронен - на деревенском кладбище около белоснежной рыбацкой церквушки. Гауптман хотел обрести последний покой в родной Силезии, но в 1946 году после войны это было невозможно. В музей писателя мы еще заглянем в следующем репортаже - „Герхарт Гауптман - король острова Хиддензе“ , а пока осмотримся на месте, привыкнем, войдем в ритм островной жизни.

Гауптман считался некоронованным королем Хиддензе - своенравным, со сложным характером, но безгранично популярным. Уже тогда его появление вызывало среди жителей и отдыхающих ажиотаж, в наши дни сравнимый с охотой за голливудскими звездами.

Хиддензе, по мнению Гауптмана, из всех немецких морских курортов отличался самой насыщенной и богатой духовной жизнью. Его красотами и тишиной наслаждались профессор Зигмунд Фрейд, художница Кете Кольвиц, звезда немого кино Аста Нильсен, легендарная танцовщица Грет Палукка, поэт Йоахим Рингельнатц...

На Хиддензе он регулярно приезжал летом - отдыхал, работал, принимал друзей и коллег, среди которых были Томас Манн и Альберт Эйнштейн. Именно Гауптман первым сравнил этот остров с Капри. Кстати, „Балтийским Капри“ остров Хиддензе называет в своем романе „Бескрайнее поле“ (1995) еще один немецкий лауреат Нобелевской премии - Гюнтер Грасс.

Ни светофоров, ни машин

Хиддензе до 1308 года вообще был частью Рюгена. Пролив между ними возник в результате сильного шторма. Предполагается, что его название происходит от имени легендарного норвежского короля Хедина - героя скандинавского эпоса.

В туристических путеводителях и других книгах о Хиддензе часто встречается немецкое слово entschleunigen - сбрасывать обороты, замедлить ход, расслабиться, сделать передышку. Всё в одном. Остров, действительно, словно создан для медитативного и созерцательного времяпрепровождения.

Надавить на газ (beschleunigen) здесь не получится и в прямом, и в переносном смысле, даже если очень захотеть. За исключением скорой помощи и нескольких электромобилей на Хиддензе нет машин. Autofreie Insel! Официально он считается от машин свободным. Передвигаться можно на лошадиных повозках, которые курсируют по острову как автобусы по городам. Б́ольшую свободу дает велосипед. Прокатные пункты открыты у пристаней. Но лучше всего ходить по острову пешком, наслаждаясь свободой полной, вдали от континентальных забот.

С высоты птичьего полета, а птиц здесь много и своих, и перелетных, остров похож на забавного морского конька, повернувшегося на бок большим вопросительным знаком. Так и греется. Хорошее место выбрал: Хиддензе является одним из самых солнечных уголков Германии. От его носа до хвоста - без малого 17 километров. „Талия“ - совсем узкая! Всего 250 метров... Сходство с коньком было замечено давно. И он даже попал на островной герб.

Луга и пустоши, заливаемые водой низины, песчаные косы, холмы, буковые и сосновые рощи. Остров считается важным заповедником для отдыха перелетных птиц на пути из Северной Европы в Африку. На Хиддензе работает орнитологический наблюдательный пост. Люди, даже окрыленные атмосферой острова, не летают как птицы. Постоянно здесь проживает чуть более одной тысячи человек. Зима на Хиддензе - время нелегкое. Туристический сезон начинается в Пасху.

Обитаемый остров