Таллиннский аэропорт занял второе место в рейтинге лучших аэропортов Восточной Европы

Лучшим аэропортом мира второй год подряд был признан Международный аэропорт Хамад в Катаре. Таллиннский аэропорт занял второе место среди аэропортов Восточной Европы, уступив аэропорту Будапешта. „Несмотря на трудные времена, Таллиннский аэропорт сумел сохранить свои позиции и в очередной раз получил признание среди лучших аэропортов. Мне очень приятно, что мы заняли такое высокое место в этом рейтинге и опередили наших южных соседей“, – сказал председатель правления концерна Рийво Тувике.

Хороший результат Таллиннского аэропорта стал возможен благодаря совместным усилиям сотрудников аэропорта и работников всех работающих в аэропорту предприятий. „Последние два года были трудными для аэропортов и авиации в целом, но мы сделали все возможное, несмотря на ограничения в связи с коронавирусом. Я благодарен всем, кто работает в аэропорту, потому что вместе мы можем высоко держать флаг аэропорта“, – добавил Тувике. „В этом году мы приложили много усилий и трудились в поте лица, но впереди нас ждет еще трудное лето. Мы сохраним высокое качество обслуживания и будем продолжать в том же духе!“