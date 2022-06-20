В Эстонии увеличивается число зарубежных туристов

Из-за страха перед войной многие американские и азиатские туристы не рассматривают поездки в Эстонию, но у европейских туристов интерес к отдыху в нашей стране набирает все большие обороты.

„Сейчас, действительно, грех жаловаться, потому что туристы вновь стали приезжать в Эстонию. Прежде всего нас очень радует возвращение финнов. И латыши в последние месяцы бьют рекорды по посещению нашей страны за последние несколько лет. Это нас очень радует“, - отметила директор Центра развития туризма Лийна Мария Лепик.

„В этом сезоне туристы пытаются наверстать упущенное. Число туристов из Испании и Франции в Эстонии побило рекорды всех времен“, - отметила Лепик, добавив, что европейцы являются смелыми путешественниками, у них уменьшился страх перед войной и сейчас они отправляются в поездки, которые раньше были отменены из-за коронавируса.