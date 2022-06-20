Аэропорт Хельсинки получил престижную награду: „Лучший аэропорт в Северной Европе“

В аэропорту Хельсинки оперируют сотни компаний, которые обеспечивают работой тысячи людей. Все они вместе обеспечивают то бесперебойное обслуживание, которое ценят пассажиры. Эдвард Плайстед, генеральный директор Skytrax, поздравил аэропорт Хельсинки с тем, что он был признан лучшим аэропортом Северной Европы и сказал: „Последние два года были очень трудными для аэропортов во всем мире. Индустрии пришлось столкнуться с различными ограничениями для предотвращения распространения COVID-19 и с беспрецедентной потерей пассажиров. В настоящее время авиасообщение восстанавливается быстрыми темпами, тем не менее обслуживание в аэропорту Хельсинки соответствует самым высоким стандартам“.

Опрос Skytrax — это глобальный опрос пассажиров, анализирующий уровень обслуживания в 550 аэропортов по всему миру. Пассажиры оценивают уровень услуг и продуктов аэропорта от входа в терминал до посадки в самолет. Текущий опрос охватывает восьмимесячный период с осени 2021 года до весны 2022 года. Компания Skytrax отметила наградой аэропорт Хельсинки уже в пятый раз.

С 21 июня 2022 года в аэропорту Хельсинки все услуги будут объединены в одном терминале: регистрация пассажиров на рейс, контроль безопасности и выдача багажа. Также пассажиры смогут, не выходя на улицу, пройти до станции поездов, парковки или автобусной остановки. Благодаря новым технологиям при проверке безопасности теперь не нужно будет доставать электронику и жидкости из сумки. „Мы открываем новую страницу в истории аэропорта Хельсинки, так как вылетающие и возвращающиеся пассажиры отныне будут обслуживаться в новейшем терминале. Наша почти 10-летняя программа развития близится к завершению. Работы в аэропорту Хельсинки будут окончены в следующем году, когда будет введен в эксплуатацию новый зал выдачи багажа“, — сказала директор аэропорта Хельсинки Улла Леттиефф.