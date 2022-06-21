КАРТА | Костры в Ида-Вирумаа. Куда съездить на праздники?

Костры в Ида-Вирумаа

22 июня в 20 часов на площадке для качелей Кивиыли. Женский танцевальный ансамбль народного дома Сонда. Выступает группа The Randers.

22 июня в 20 на площади деревни Люганузе. Выступают Lõõtsavägilased.

22 июня в 20 в парке Сака. Музыкальное сопровождение от Rix.

22 июня вечером в Кохтла-Нымме. Музыкальное сопровождение от Аннели Отть и Рейн Констон.

23 июня в 15.00 в начале Тропы здоровья Силламяэ. Выступают коллективы Силламяэского культурного центра и коллектив „Улей“. На вечерней дискотеке играет DJ Karabljoff.

23 июня в 19 часов в зоне отдыха Аккекюла в Нарве.

23 июня в 17 у корчмы Сонда. Детей будет развлекать Пеппи Длинныйчулок. Выступают коллективы народного дома Сонда. Музыкальное сопровождение от Kruuv.

23 июня в 18 возле клуба Ахтме. Выступают коллективы клуба Ахтме и Рафаэль Шарафетдинов.

23 июня в 18 возле клуба Ору. Выступают Елена Ковостянова и ансамбль „Сладка Ягода“.

23 июня в 19 часов в парке Йыхви. Выступления артистов самодеятельности, народные игры, батут для детей. Выступают Ирене и Ивар Хансен, главный исполнитель PS Troika.

23 июня в 19 часов в парке Хеле в Нарва-Йыесуу. Выступают фольклорный ансамбль „Супрядки“ и Владимир Чердаков. Музыкальное сопровождение от Dochka Bossa.

23 июня в 19 часов возле клуба Сомпа. Выступают различные коллективы культурного центра, развлекательная программа для детей. Концерт Трио „Senjo“.

23 июня в 20 часов на площади деревни Алайые. Игры и соревнования. Музыкальное сопровождение от Paradox и DJ Dima Klink.

23 июня в 20 в народном парке Кохтла-Ярве. Выступают группы народного танца и украинский ансамбль Dva Koljorõ. Музыкальное сопровождение от Sleepwalker.

23 июня в 20 в Куремяэ. Музыкальное сопровождение от Amadeus.

23 июня вечером на пристани Тойла. Музыкальное сопровождение от Теэле Вийра и группы.

23 июня возле культурного центра Силламяэ.

24 июня в 20 на певческом поле Ийзаку. Концерт „Ийзаку женская группа 35 + смешанная группа 20 = Sigin-Sagin“. Музыкальное сопровождение от Pixels.