С 30 июня Финляндия открывает границу для туристов из России

Финляндия снимает коронавирусные ограничения на внешних границах с 30 июня. Об этом сообщается на сайте(siirryt toiseen palveluun) госсовета.

На практике это значит, что путешественникам из третьих стран больше не нужны сертификаты о вакцинации или тесты на COVID-19.

Ожидается, что снятие ограничений приведет к увеличению количества туристов. В частности, может увеличиться трафик на восточной границе.

На объемы перевозок будут влиять такие факторы, как желание россиян путешествовать и количество действующих виз.

Возможные ограничения на выезд из России пока неизвестны. Контроль на внутренних границах ЕС закончился в начале года.

В начале июня Новости Yle писали, что ситуация с COVID-19 в России вышла на уровень стран ЕС. Тогда власти решили продлить ограничения.