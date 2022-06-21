ФОТО | Джин бывает разный — и с помидорами, и с шоколадом, и с лимончелло. В Brasserie 11 прошел необычный ужин

Ужин подготовили шеф-повар Brasserie 11 Хейди Пиннак и музыкант и эксперт по джину Данель Пандре. К каждому из пяти блюд меню был подобран особенный джин, а несколько капель попало и в саму еду. Например, в качестве закуски была подана сельдь с луком, маринованным в джине, а перед уходом гостям раздали шоколадные конфеты из пралине с джином.

Необычные виды джина с интересным вкусом, который, возможно, понравится не всем - томатный джин Black Tomato Gin, который подавался с тоником и свежим базиликом к томатному супу, и шоколадный джин с острым чили Eden Mill к десерту.

Мы привыкли пить джин в коктейлях, в основном в форме джин-тоника, но как оказалось, джин можно также пить шотами, чтобы прочувствовать его вкус. Именно так гостям предлагали попробовать шоколадный джин и трюфельный джин Boar, который сопровождал тарелку французских сыров.

В завершении ужина гостям предложили шот „джиночелло“ - лимончелло, сделанного на основе джина. Напиток очень необычный, но невероятно приятный на вкус - и заходит более мягко, чем обычный лимончелло.

Ужин с джином имел успех, и Brasserie 11 планирует в будущем повторить это мероприятие, а также устроить еще более необычный ужин - с абсентом. Смотрите фото с ужина!