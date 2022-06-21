Этим летом Tallink для семей с детьми приготовил лучшие предложения на своих судах
Tallink представил несколько новинок к летнему туристическому сезону, которые сделают морские путешествия ещё более приятными и увлекательными для семей с детьми.
Помимо обновлённого детского меню в ресторанах, детских коктейлей в судовых барах, встреч с собачкой Лотте, тюленёнком Харри и Муми-троллем, возможностей для активного времяпровождения и множества развлечений в детских игровых комнатах, этим летом дети смогут найти на судне и иные занятия по собственному усмотрению с пакетом FriendSHIP.
Впервые представленный в 2021 году специальный пакет для юных мореплавателей с браслетами FriendSHIP был обновлён к летнему сезону 2022 года, предоставив детям возможность самостоятельно выбрать себе подарок в судовом магазине, снабдив детей корабельными деньгами на сумму в 10 евро, которые можно будет потратить в судовых ресторанах и барах, единовременно посетить сауна-центр и бассейны вместе с купившими в сауна-центр билет родителями, а также многое другое. Приобрести пакет FriendSHIP для ребёнка можно при бронировании билетов, а услугами, входящими в пакет, можно воспользоваться как на круизных, так и на скоростных судах компании, курсирующих на линии Таллинн-Хельсинки*.
„Уже начиная с прошлого туристического сезона мы целенаправленно занимались разработкой и развитием продуктов и услуг, предназначенных специально для семейного отдыха вместе с детьми, чтобы этим летом мы могли предложить нашим маленьким путешественникам ещё более увлекательные и активные путешествия и, следовательно, получить ещё больше положительных впечатлений на борту судна для всей семьи“, — прокомментировала инновации для детей и семейного отдыха член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.
„Дети и семьи с детьми являются для нас очень важными клиентами, и мы хотели сделать ещё больший акцент на их благополучии в поездке и получении ярких впечатлений именно сейчас, когда путешествия стали более доступными, без ограничений в выборе направлений, после долгого двухлетнего перерыва. Поскольку летние каникулы в школах и детских садах вот-вот начнутся или уже начались, то и многие семьи хотят отлично провести время вместе. Морские прогулки по Балтийскому морю, где у детей есть много возможностей провести свободное время, развлечься и вкусно поесть в кругу семьи и друзей, идеально подходят для небольшого семейного отпуска“, — добавила Мюрк-Дюбу.
Кроме круглогодичных регулярных маршрутов между Таллинном и Стокгольмом, Таллинном и Хельсинки, Хельсинки и Стокгольмом, а также Хельсинки и Турку, этим летом Tallink предлагает и специальные круизы на Аландские острова в период проведения фермерских ярмарок на Яанов день и осенью, а также еженедельные специальные круизы в Висбю в течение всего июля.
В дополнение к различным услугам, предлагаемых на борту судов для семей и детей, семейные каюты тюленёнка Харри в течение июля также претерпят обновления и вскоре, на радость детям, будут доступны в продаже на борту судов Tallink Baltic Queen и Silja Europa, обязательно вызвав их восхищение и став для них бесспорными фаворитами!
Билеты на паром Tallink можно приобрести на сайте компании: www.tallink.ee
* Детский пакет может отличаться в зависимости от судна. Более подробную информацию о детском пакете FriendSHIP можно найти здесь: https://ee.tallink.com/ru/friendship