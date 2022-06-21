Этим летом Tallink для семей с детьми приготовил лучшие предложения на своих судах

Помимо обновлённого детского меню в ресторанах, детских коктейлей в судовых барах, встреч с собачкой Лотте, тюленёнком Харри и Муми-троллем, возможностей для активного времяпровождения и множества развлечений в детских игровых комнатах, этим летом дети смогут найти на судне и иные занятия по собственному усмотрению с пакетом FriendSHIP.

Впервые представленный в 2021 году специальный пакет для юных мореплавателей с браслетами FriendSHIP был обновлён к летнему сезону 2022 года, предоставив детям возможность самостоятельно выбрать себе подарок в судовом магазине, снабдив детей корабельными деньгами на сумму в 10 евро, которые можно будет потратить в судовых ресторанах и барах, единовременно посетить сауна-центр и бассейны вместе с купившими в сауна-центр билет родителями, а также многое другое. Приобрести пакет FriendSHIP для ребёнка можно при бронировании билетов, а услугами, входящими в пакет, можно воспользоваться как на круизных, так и на скоростных судах компании, курсирующих на линии Таллинн-Хельсинки*.

„Уже начиная с прошлого туристического сезона мы целенаправленно занимались разработкой и развитием продуктов и услуг, предназначенных специально для семейного отдыха вместе с детьми, чтобы этим летом мы могли предложить нашим маленьким путешественникам ещё более увлекательные и активные путешествия и, следовательно, получить ещё больше положительных впечатлений на борту судна для всей семьи“, — прокомментировала инновации для детей и семейного отдыха член правления Tallink Grupp Пирет Мюрк-Дюбу.