Лас-Вегас на озере Иссык-Куль. Кыргызстан открывает казино для иностранцев

Авторы проекта верят, что новые поступления помогут экономике Кыргызстана, все отрасли экономики которого очень пострадали из-за пандемии коронавируса. По итогам 2020 года в бюджете страны образовался небывалый за 26 лет дефицит 8,6%, а государственный долг вырос до 68% ВВП. По данным Всемирного банка, из-за снижения доходов и роста безработицы 31% населения страны живет за чертой бедности.

Согласно законопроекту, не менее половины всех рабочих мест в новых игровых заведениях должны занять местные жители. Предполагается, что инвесторы получат 60% прибыли от их работы, а государство - 40%.

„Вы видите, в каком состоянии находится наша экономика. Для строительства фабрик-заводов необходимо много времени. Учитывая все это, мы предложили такой законопроект, - объясняет Турусбеков. - Мы знаем, что почти 90% приезжающих в Кыргызскую Республику туристов отправляются на Иссык-Куль. Теперь нужно постараться сделать так, чтобы они оставляли свои деньги у нас“.

Однако авторы нового законопроекта об игорных заведениях, депутаты Бактыбек Турусбеков и Дастан Джумабеков, напоминают, что из-за запрета бюджет страны ежегодно недополучал 600 млн сомов (около 7 млн долларов), а экономика лишилась 11 тысяч рабочих мест. Парламентарии настаивают, что жители Кыргызстана играть в казино не смогут, а туристам надо помочь потратить деньги.

Противники законопроекта также беспокоятся о 600 тысяч кыргызских мигрантов, которые получили гражданство других стран, в том числе России и Казахстана. Часто именно они прилетают обратно в Кыргызстан на отдых.

Работа казино была запрещена в Кыргызстане с 2012 года, а букмекерских контор и тотализаторов - с 2015-го. Принять такое решение власти страны были вынуждены после многочисленных протестов родственников людей, промотавших имущество и сбережения. Некоторые жертвы игровой зависимости лишились жилья.

По плану властей страны, в игровую зону туристов будут привозить чартерными рейсами, примет которые расположенный на берегу озера Иссык-Куль международный аэропорт Тамчи. Возле него намерены построить „семь гостинично-развлекательных центров с разрешением на ведение игорного бизнеса“, при этом приезжать в игровую зону иностранные игроки смогут без виз.

Власти надеются пополнить таким образом бюджет - однако есть опасения, что играть в казино будут далеко не только приезжие.

Экономические проблемы Кыргызстана должен решать новый президент страны Садыр Жапаров, неожиданно пришедший к власти после массовых протестов в октябре 2020 года. В январе Жапаров победил на досрочных президентских выборах, а в начале марта на референдуме поменял конституцию, усилив свои полномочия и практически сконцентрировав исполнительную власть в своих руках.

Жапаров поддерживает законопроект об игорной зоне даже предлагает открыть подобные заведения во всех регионах страны.

„Вы сами видите нынешнее положение экономики, мы пытаемся использовать любой способ пополнения бюджета, - сказал президент в интервью местному телеканалу „Пирамида“. - С помощью казино мы сразу убьем двух зайцев. Во-первых, дорогая лицензия, чтобы открыть заведение, к примеру, шесть лет назад она стоила полтора миллионов долларов. А во-вторых, налогом будет облагаться каждый игорный стол и автомат. Кроме того, лицензии будут выданы только тем, кто сможет открыть пятизвездочный отель“.

Жапаров также пообещал, что если жителей Кыргызстана будут пускать в игорные заведения, то владельцы таких казино будут лишены лицензии.

По данным агентства ТАСС, до пандемии коронавируса озеро Иссык-Куль ежегодно посещали около миллиона иностранных туристов.

Проигравшие все

Но некоторые экономисты считают, что законопроект о легализации казино требует большего анализа и изучения опыта других стран. „В Краснодарском крае около 0,1% дохода в бюджет от игорного бизнеса, но, конечно, есть сопутствующие секторы, в том числе туристический, - говорит экономист Жунус Ганеев. - Но на Иссык-Куле сезон длится только три месяца, а что будет с заведениями в другое время года? Как сектор отразится на уровне преступности?“

Кроме того, основываясь на опыте работы игорного бизнеса в прошлом, некоторые не верят, что запрет на казино для местных жителей будет действовать. Один из инициаторов законопроекта о запрете на игорную деятельность в 2012 году, депутат Бакыт Жетигенов и сейчас выступает против казино.