Лас-Вегас на озере Иссык-Куль. Кыргызстан открывает казино для иностранцев
Парламент Кыргызстана принял закон о легализации казино - спустя 10 лет после того, как игорные заведения были объявлены в стране вне закона. Предполагается, что вход в них будет открыт только для иностранцев, а работать казино смогут лишь на специально отведенной территории в курортной Иссык-Кульской области.
Власти надеются пополнить таким образом бюджет - однако есть опасения, что играть в казино будут далеко не только приезжие.
По плану властей страны, в игровую зону туристов будут привозить чартерными рейсами, примет которые расположенный на берегу озера Иссык-Куль международный аэропорт Тамчи. Возле него намерены построить „семь гостинично-развлекательных центров с разрешением на ведение игорного бизнеса“, при этом приезжать в игровую зону иностранные игроки смогут без виз.
Работа казино была запрещена в Кыргызстане с 2012 года, а букмекерских контор и тотализаторов - с 2015-го. Принять такое решение власти страны были вынуждены после многочисленных протестов родственников людей, промотавших имущество и сбережения. Некоторые жертвы игровой зависимости лишились жилья.
Противники законопроекта также беспокоятся о 600 тысяч кыргызских мигрантов, которые получили гражданство других стран, в том числе России и Казахстана. Часто именно они прилетают обратно в Кыргызстан на отдых.
Однако авторы нового законопроекта об игорных заведениях, депутаты Бактыбек Турусбеков и Дастан Джумабеков, напоминают, что из-за запрета бюджет страны ежегодно недополучал 600 млн сомов (около 7 млн долларов), а экономика лишилась 11 тысяч рабочих мест. Парламентарии настаивают, что жители Кыргызстана играть в казино не смогут, а туристам надо помочь потратить деньги.
„Вы видите, в каком состоянии находится наша экономика. Для строительства фабрик-заводов необходимо много времени. Учитывая все это, мы предложили такой законопроект, - объясняет Турусбеков. - Мы знаем, что почти 90% приезжающих в Кыргызскую Республику туристов отправляются на Иссык-Куль. Теперь нужно постараться сделать так, чтобы они оставляли свои деньги у нас“.
Старые проблемы нового президента
Согласно законопроекту, не менее половины всех рабочих мест в новых игровых заведениях должны занять местные жители. Предполагается, что инвесторы получат 60% прибыли от их работы, а государство - 40%.
Авторы проекта верят, что новые поступления помогут экономике Кыргызстана, все отрасли экономики которого очень пострадали из-за пандемии коронавируса. По итогам 2020 года в бюджете страны образовался небывалый за 26 лет дефицит 8,6%, а государственный долг вырос до 68% ВВП. По данным Всемирного банка, из-за снижения доходов и роста безработицы 31% населения страны живет за чертой бедности.
Экономические проблемы Кыргызстана должен решать новый президент страны Садыр Жапаров, неожиданно пришедший к власти после массовых протестов в октябре 2020 года. В январе Жапаров победил на досрочных президентских выборах, а в начале марта на референдуме поменял конституцию, усилив свои полномочия и практически сконцентрировав исполнительную власть в своих руках.
Жапаров поддерживает законопроект об игорной зоне даже предлагает открыть подобные заведения во всех регионах страны.
„Вы сами видите нынешнее положение экономики, мы пытаемся использовать любой способ пополнения бюджета, - сказал президент в интервью местному телеканалу „Пирамида“. - С помощью казино мы сразу убьем двух зайцев. Во-первых, дорогая лицензия, чтобы открыть заведение, к примеру, шесть лет назад она стоила полтора миллионов долларов. А во-вторых, налогом будет облагаться каждый игорный стол и автомат. Кроме того, лицензии будут выданы только тем, кто сможет открыть пятизвездочный отель“.
Жапаров также пообещал, что если жителей Кыргызстана будут пускать в игорные заведения, то владельцы таких казино будут лишены лицензии.
По данным агентства ТАСС, до пандемии коронавируса озеро Иссык-Куль ежегодно посещали около миллиона иностранных туристов.
Проигравшие все
Но некоторые экономисты считают, что законопроект о легализации казино требует большего анализа и изучения опыта других стран. „В Краснодарском крае около 0,1% дохода в бюджет от игорного бизнеса, но, конечно, есть сопутствующие секторы, в том числе туристический, - говорит экономист Жунус Ганеев. - Но на Иссык-Куле сезон длится только три месяца, а что будет с заведениями в другое время года? Как сектор отразится на уровне преступности?“
Кроме того, основываясь на опыте работы игорного бизнеса в прошлом, некоторые не верят, что запрет на казино для местных жителей будет действовать. Один из инициаторов законопроекта о запрете на игорную деятельность в 2012 году, депутат Бакыт Жетигенов и сейчас выступает против казино.
„За такой инициативой стоят очень состоятельные люди, а те, кто предлагает законопроект, выступают их марионетками, - уверяет Жетигенов. - Им просто надо любыми способами добиться разрешения - под прикрытием того, что это будет только для иностранцев“. Но нет гарантии, что наших граждан не будут туда впускать“. „Тогда давайте еще и опиум на Иссык-Куле посадим, конопля там хорошо растет. Сделаем наше озеро такой территорией. Мне кажется, что подобные инициативы никому не принесут пользы“, - считает Жетигенов.
Игровая зависимость, также известная как лудомания, классифицируется как психическое расстройство во многих государствах, в том числе в США. По данным, Американской ассоциации психиатров, в среднем от нее страдают 2-3% взрослого населения этой страны.
Директор кризисного центра „Сезим“ Бюбюсара Рыскулова рассказала о том, как в 2012-2015 годах к ней часто обращались пострадавшие от игорных заведений.
„Когда Кыргызстан практически превратился в Лас-Вегас, число обращающихся в наш кризисный центр увеличилось в разы. Казино зачастую становились причиной разводов, - говорит Рыскулова. - Были такие, кто проигрывал единственное жилье, собственную жену. Наркомания, алкоголизм и азартные игры - это практически неизлечимые болезни. Подпольные казино и сейчас продолжают работать. Зачем нужно открывать новые на Иссык-Куле, если мы не можем закрыть уже существующие?“
Это не первый противоречивый законопроект, который предложило правительство Жапарова. До этого президент объявлял об экономической амнистии для коррупционеров, которые смогут освободиться от уголовного наказания в случае возвращения в госказну похищенных средств.
Жапаров также предлагал внести поправки в уголовный кодекс, которые позволят лицам, проходящим по „экономическим статьям“ (“Незаконное предпринимательство“, „Уклонение от налогов“, „Контрабанда“, „Коммерческий подкуп“, „Коррупция“ и т. д.), освободиться от стражи и суда, если этот человек в СИЗО пошел на сотрудничество со следствием и выплатил ущерб.