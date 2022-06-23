Легендарный плавучий ресторан затонул у берегов Китая

В Южно-Китайском море затонул знаменитый на всю Азию гигантский плавучий ресторан Jumbo, сообщает "Моя Планета“.

Ресторан, открытый 46 лет назад, должен был отправиться на ремонт в Китай. Платформу площадью почти 4200 м² начали буксировать из Гонконга неделю назад. При прохождении Парасельских островов Jumbo затонул, как отмечается, из-за „неблагоприятных погодных условий“. К счастью, никто не пострадал.

„Несмотря на усилия буксирной компании, пытавшейся спасти судно, в воскресенье оно перевернулось“, — говорится в заявлении компании Aberdeen Restaurant Enterprises, которой принадлежал ресторан. В компании также сообщили, что поднять ресторан со дна не представляется возможным — он лежит на глубине не менее 1000 м.

Ресторан Jumbo, выполненный в стилистике китайского храма, был одной из достопримечательностей Гонконга. Заведение было открыто в 1976 году. Длина платформы составляла 76 метров, а высота — три этажа. Jumbo мог вместить 2000 человек одновременно и считался крупнейшим плавучим рестораном в мире.

Здесь бывали королева Елизавета II, Том Круз, Дэвид Боуи и Брюс Ли. Плавучий ресторан появлялся в фильмах Джеки Чана и серии про Джеймса Бонда, в реалити-шоу, аниме и даже в видеоиграх. В 2003 году владельцы Jumbo Kingdom провели многомиллионную реконструкцию и превратили его в тематический парк с развлекательным центром, китайской кулинарной школой и китайским чайным садом.