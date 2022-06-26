Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна

Принадлежит к числу самых известных городов Германии, сохранивших средневековую атмосферу. В 1274 году получил статус свободного имперского города. Замечательный вид на город и долину реки Таубер открывается со смотровой площадки ратуши, расположенной на 60-метровой высоте.

История этого города насчитывает более девяти столетий. Особый интерес в Рёттингене представляют барочная ратуша, церковь Святого Килиана, замок Браттенштайн, а также городская стена и семь сохранившихся сторожевых башен.

„Епископский дом на реке Таубер“ - так можно перевести название этого небольшого города. В VIII веке в этих местах вел миссионерскую деятельность Св. Бонифаций - епископ Майнца. В Таубербишофсхайме сохранились участки средневековой крепостной стены, старые фахверковые дома и части древнего замка.

Город Вайкерсхайм расположен в долине реки Таубер. Главные достопримечательности - дворец эпохи Ренессанса и парк, разбитый по образцу версальского. Обстановка и отделка в стиле барокко сохранились в оригинальном виде.

Бывшая резиденция князей-епископов в Вюрцбурге принадлежит к числу самых известных барочных дворцов Европы и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Была возведена по проекту Бальтазара Неймана в первой половине XVIII века. Парадное фойе украшает одна из самых больших потолочных фресок в мире.

Отправная точка маршрута - Вюрцбург . Этот университетский город, окруженный живописными виноградниками, расположен на реке Майн. Над Вюрцбургом возвышается крепость Мариенберг, заложенная здешними князьями-епископами в начале XIII века. Через пятьсот лет они построили для себя в городе новый дворец - Вюрцбургскую резиденцию.

Романтическая дорога ( Romantische Straße ) - самый известный и старый туристический маршрут в Германии. Путешествуя по этой дороге, можно побывать в Аугсбурге, Ротенбурге-на-Таубере и Динкельсбюле, увидеть замок Нойшванштайн и многие другие достопримечательности Баварии и Баден-Вюртемберга.

Динкельсбюль

Остановка в этом городе является обязательной для всех, кто путешествует по Романтической дороге. В Динкельсбюле сохранилось шестнадцать средневековых башен, четверо городских ворот и старая городская стена.

Харбург

Над этим швабским городом возвышается средневековый замок XII века. Регион вокруг Харбурга считается настоящим заповедником древней истории. В музеях собраны многочисленные экспонаты, напоминающие о живших здесь кельтах, римлянах и алеманах.

Донауверт

Донауверт расположен у места впадения реки Верниц в Дунай. В Средние века был богатым городом, о чем до сих пор напоминают здешние великолепные памятники архитектуры. Город окружен сказочными ландшафтами. Рядом находятся природные парки: Альтмюльталь, Аугсбургские Западные леса, нерестовый заповедник Дунай-Верниц.

Аугсбург

Аугсбург является одним из старейших городов Германии. Был основан римлянами более двух тысяч лет назад. Соратник Мартина Лютера Филипп Меланхтон в 1530 году составил здесь Аугсбургское исповедание, ставшее основой для создания протестантской церкви. Особого упоминания заслуживает Золотой зал ратуши - один из важнейших памятников светской архитектуры Ренессанса к северу от Альп.

Квартал Фуггерай

Фуггерай - самый старый в мире квартал социального жилья из дошедших до наших дней. Был заложен в 1516 году на средства купца Якоба Фуггера. Желающие получить здесь жилье должны были проживать в Аугсбурге не менее двух лет, быть католиками и оказаться в бедности не по собственной вине. Семья Фуггеров поселилась в Аугсбурге в 1376 году и долгое время принадлежала к самым богатым в Европе.

Ландсберг-ам-Лех

Возник на Соляном пути из Италии в Аугсбург. Получил статус города в XIII веке, а затем право собирать таможенную соляную пошлину, что стало основой его богатства. В городе много прекрасно сохранившихся памятников разных эпох. Фасад Старой ратуши был оформлен в стиле рококо по проекту Доминика Циммерманна.

Вильдштайг