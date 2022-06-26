Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу, рассказывает Deutsche Welle.
Романтическая дорога (Romantische Straße) - самый известный и старый туристический маршрут в Германии. Путешествуя по этой дороге, можно побывать в Аугсбурге, Ротенбурге-на-Таубере и Динкельсбюле, увидеть замок Нойшванштайн и многие другие достопримечательности Баварии и Баден-Вюртемберга.
Вюрцбург
Отправная точка маршрута - Вюрцбург. Этот университетский город, окруженный живописными виноградниками, расположен на реке Майн. Над Вюрцбургом возвышается крепость Мариенберг, заложенная здешними князьями-епископами в начале XIII века. Через пятьсот лет они построили для себя в городе новый дворец - Вюрцбургскую резиденцию.
Вид на резиденцию в Вюрцбурге из дворцового парка
Вюрцбургская резиденция
Бывшая резиденция князей-епископов в Вюрцбурге принадлежит к числу самых известных барочных дворцов Европы и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Была возведена по проекту Бальтазара Неймана в первой половине XVIII века. Парадное фойе украшает одна из самых больших потолочных фресок в мире.
Дворец Вайкерсхайм
Город Вайкерсхайм расположен в долине реки Таубер. Главные достопримечательности - дворец эпохи Ренессанса и парк, разбитый по образцу версальского. Обстановка и отделка в стиле барокко сохранились в оригинальном виде.
Таубербишофсхайм
„Епископский дом на реке Таубер“ - так можно перевести название этого небольшого города. В VIII веке в этих местах вел миссионерскую деятельность Св. Бонифаций - епископ Майнца. В Таубербишофсхайме сохранились участки средневековой крепостной стены, старые фахверковые дома и части древнего замка.
Рёттинген
История этого города насчитывает более девяти столетий. Особый интерес в Рёттингене представляют барочная ратуша, церковь Святого Килиана, замок Браттенштайн, а также городская стена и семь сохранившихся сторожевых башен.
Ротенбург-об-дер-Таубер
Принадлежит к числу самых известных городов Германии, сохранивших средневековую атмосферу. В 1274 году получил статус свободного имперского города. Замечательный вид на город и долину реки Таубер открывается со смотровой площадки ратуши, расположенной на 60-метровой высоте.
Динкельсбюль
Остановка в этом городе является обязательной для всех, кто путешествует по Романтической дороге. В Динкельсбюле сохранилось шестнадцать средневековых башен, четверо городских ворот и старая городская стена.
Харбург
Над этим швабским городом возвышается средневековый замок XII века. Регион вокруг Харбурга считается настоящим заповедником древней истории. В музеях собраны многочисленные экспонаты, напоминающие о живших здесь кельтах, римлянах и алеманах.
Донауверт
Донауверт расположен у места впадения реки Верниц в Дунай. В Средние века был богатым городом, о чем до сих пор напоминают здешние великолепные памятники архитектуры. Город окружен сказочными ландшафтами. Рядом находятся природные парки: Альтмюльталь, Аугсбургские Западные леса, нерестовый заповедник Дунай-Верниц.
Аугсбург
Аугсбург является одним из старейших городов Германии. Был основан римлянами более двух тысяч лет назад. Соратник Мартина Лютера Филипп Меланхтон в 1530 году составил здесь Аугсбургское исповедание, ставшее основой для создания протестантской церкви. Особого упоминания заслуживает Золотой зал ратуши - один из важнейших памятников светской архитектуры Ренессанса к северу от Альп.
Квартал Фуггерай
Фуггерай - самый старый в мире квартал социального жилья из дошедших до наших дней. Был заложен в 1516 году на средства купца Якоба Фуггера. Желающие получить здесь жилье должны были проживать в Аугсбурге не менее двух лет, быть католиками и оказаться в бедности не по собственной вине. Семья Фуггеров поселилась в Аугсбурге в 1376 году и долгое время принадлежала к самым богатым в Европе.
Ландсберг-ам-Лех
Возник на Соляном пути из Италии в Аугсбург. Получил статус города в XIII веке, а затем право собирать таможенную соляную пошлину, что стало основой его богатства. В городе много прекрасно сохранившихся памятников разных эпох. Фасад Старой ратуши был оформлен в стиле рококо по проекту Доминика Циммерманна.
Вильдштайг
Горная сельская община Вильдштайг расположена в самом сердце региона Пфаффенвинкель в Южной Баварии недалеко от знаменитой церкви Вискирхе. Это настоящий рай для тех, кто любит проводить время на природе. Живописные предгорья Альп и озера словно зовут туристов в поход - пешком или на велосипедах, например, по одной из паломнических троп - Пути Святого Иакова.
Вискирхе
В 1738 году около баварской деревушки Штайнгаден одна крестьянская пара увидела слезы, выступавшие из глаз фигуры Иисуса Христа. Вскоре после этого чуда здесь построили небольшую часовню для паломников, а еще через семь лет возвели храм. Сегодня церковь Вискирхе считается одним из важнейших памятников эпохи рококо в мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Замок Нойшванштайн
Этот замок возвышается на последних километрах Романтической дороги посреди сказочного горного ландшафта. Был заложен в 1868 году для баварского короля Людвига II. По словам Рихарда Вагнера, Нойшванштайн построен в стиле настоящих немецких рыцарских замков. Получил всемирную известность, став прототипом дворца для диснеевского мультфильма „Спящая красавица“.
Замок Хоэншвангау
Замок Хоэншвангау, находящийся около Нойшванштайна, появился здесь раньше. Он был летней резиденцией баварских монархов. Людвиг II провел в нем часть своего детства. Замок Хоэншвангау был построен в неоготическом стиле в первой половине XIX века. В этом замке Людвиг II неоднократно встречался с композитором Рихардом Вагнером.
Фюссен
Город Фюссен на реке Лех - конечный пункт нашего путешествия по немецкой Романтической дороге. Его история уходит во времена древних римлян. В Средние века князья-епископы Аугсбурга возвели над ним летнюю резиденцию - замок Хоэ Шлосс в позднеготическом стиле. Город богат достопримечательностями, среди которых особо следует упомянуть монастырь Санкт Манг.