Мастерская комбинация гастрономического творчества и местных даров природы в Национальном парке Гауя

Аппетитные копчености на ольховых дровах – это новинка Рамкални. Ольховые дрова и настоящий маринад придают копчениям из курицы, домашним и охотничьим колбасам неповторимый вкус и аромат дымка. Мясные копчености – это традиционный, любимый латышами продукт и на каждый день, и для праздничного стола. Еще одна новинка – это Рамкалнский хот-дог: охотничья колбаска, копченая курица или гороховая колбаска в приготовленной на месте булочке с овощами и особым соусом. К лету был закончен новый и долгожданный гастрономический проект Maize & Delikateses и Bella Pizza – для тех, кто наслаждается вкусом жизни. Хлеб и пицца в Рамкални выпекаются в настоящей дровяной печи и каждый ингредиент самого высокого качества. Широкий ассортимент Рамкалнской продукции охватывает и соленые, и сладкие оттенки. Заботливо приготовленные пельмени ручной работы предлагаются с семью вариантами начинок: и с мясными, и с овощными. В Рамкални производят и витаминные фруктовые и ягодные цукаты, которые сохраняют накопленную фруктами и ягодами природную силу и полезные вещества. Выбор вкусов цукатов действительно велик – тыква, клюква, черная смородина, ревень, крыжовник и… сельдерей – даже в шоколадной глазури.