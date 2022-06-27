Мастерская комбинация гастрономического творчества и местных даров природы в Национальном парке Гауя
Национальный парк Гауя радует целым букетом вкусов создаваемых здесь блюд и напитков. В рецептах сочетаются традиции и совершенство новых технологий, а с любовью приготовленные кулинарные изделия балуют вкусовые рецепторы и желудки.
В Валмиермуйже живут те самые латвийские вкусы. В пивной кухне Валмиермуйжи находится мастерская вкусов, рожденных на латвийской земле, где традиции и природа помогают создавать невиданные сочетания вкусов. На стол подаются вкусные и полезные блюда, приготовленные из отборной продукции местных крестьян. Здесь из сельскохозяйственной продукции и даров природы создаются лакомства, выпекается свежий хлеб, приготавливаются различные соусы на основе пива, а также предлагается самый широкий выбор валмиермуйжской пивоваренной продукции. Выбор напитков действительно впечатляет: дегалус, думалус, медалус, портер, эль, минеральная вода. Во время дегустации благодаря рассказам и возможности попробовать блюда посетители познакомятся с классическими вкусами Валмиермуйжи, а также с особыми напитками и изысканными сочетающимися закусками.
Послушайте рассказ о Валмиермуйжском пиве.
Ресторан древней усадьбы Карлямуйжа в древней долине реки Аматы создает шедевры, радующие букетом разнообразных вкусов. Блюда сельской усадебной кухни готовятся из местных и сезонных продуктов, фруктов, зелени, пряностей из сада гостиницы и собранных в усадебном лесу грибов. Особенной популярностью пользуются сытные блюда из форели, выращенной здесь же в рыбном питомнике в Карли. Вековой яблоневый сад усадьбы весной расцветает облаком белых, кремовых, розоватых цветов. Выращенные в яблоневом саду яблоки и лесные ягоды превращаются в воздушные и нежные десерты.
Сигулдское мороженое, созданное из тщательно отобранных натуральных ингредиентов, подарит радость и улыбки. Посещение кафе-мороженого в Сигулде – это настоящее гастрономическое приключение: дегустация мороженного, мастер-класс по приготовлению и дегустация торта с пузырьками из мороженного и даже мастер-класс по сервировке мороженого. В ассортименте классические вкусы – ванильный и шоколадный, а также для любителей более необычных вкусов создано мороженое со вкусом солода, ревеня и облепихи. С самого первого кусочка чувствуется настоящее молоко и сливки, сладкая клубника, ревень, шоколад, кисло-сладкий хлеб и ваниль.
Аппетитные копчености на ольховых дровах – это новинка Рамкални. Ольховые дрова и настоящий маринад придают копчениям из курицы, домашним и охотничьим колбасам неповторимый вкус и аромат дымка. Мясные копчености – это традиционный, любимый латышами продукт и на каждый день, и для праздничного стола. Еще одна новинка – это Рамкалнский хот-дог: охотничья колбаска, копченая курица или гороховая колбаска в приготовленной на месте булочке с овощами и особым соусом. К лету был закончен новый и долгожданный гастрономический проект Maize & Delikateses и Bella Pizza – для тех, кто наслаждается вкусом жизни. Хлеб и пицца в Рамкални выпекаются в настоящей дровяной печи и каждый ингредиент самого высокого качества. Широкий ассортимент Рамкалнской продукции охватывает и соленые, и сладкие оттенки. Заботливо приготовленные пельмени ручной работы предлагаются с семью вариантами начинок: и с мясными, и с овощными. В Рамкални производят и витаминные фруктовые и ягодные цукаты, которые сохраняют накопленную фруктами и ягодами природную силу и полезные вещества. Выбор вкусов цукатов действительно велик – тыква, клюква, черная смородина, ревень, крыжовник и… сельдерей – даже в шоколадной глазури.
Понаблюдайте, как в кадке подходит тесто, а в дровяной печи выпекается дающий силы хлеб.
Растущие в Национальном парке Гауя ягоды, фрукты, цветы и растения превращаются в вина 20-ти различных вкусов, варенья, травяные и ягодные чаи. Букеты насыщенных и выраженных вкусов, ароматов и цветов созданы благодаря натуральным дарам природы. Клубника, малина, черника, красная смородина, черная смородина, крыжовник, растущая в болотистых местах морошка и даже сочные ягоды рябины используются для приготовления изысканных напитков. Дегустация в пещере Лустузис в песчанике на берегу реки Лигатне проходит в необычной атмосфере и организуется при романтическом свете свечей для пар, семей и групп туристов.
В Национальном парке Гауя находится множество изысканных ресторанов, уютных кафе и базарчиков, где можно попробовать и приобрести местные и сезонные дары природы из лесов, рек, лугов и палисадников. В 2017 году регион Рига – Гауя получил титул Европейского гастрономического региона. Это был рассказ о Латвии – рассказ об упорстве, выдержке крестьян и связи с первобытным и аутентичным.
Материал подготовлен в рамках проекта кластерной программы 3.2.1.1/16/A/009 „Второй этап развития туристического кластера Национального парка Гауя“.