Рейтинг: лучшие и худшие города для жизни в 2022 году

Австрийская столица вновь вернулась на первую строчку рейтинга после двухлетнего перерыва. В 2021 году благодаря быстрому снятию антиковидных ограничений первое место занял австралийский Окленд, а в „пандемийном“ 2020-м рейтинг не публиковался. Окленд же в новом в рейтинге опустился на 33 строчки.

Второе место в списке лучших городов в 2022-м занял датский Копенгаген, третье место разделили швейцарский Цюрих и канадский Калгари. В топ-10 оказалось сразу три города из Канады и два — из Швейцарии.

Топ-10 городов Global Liveability Ranking-2022:

Вена, Австрия Копенгаген, Дания Цюрих, Швейцария Калгари, Канада Ванкувер, Канада Женева, Швейцария Франкфурт, Германия Торонто, Канада Амстердам, Нидерланды Осака, Япония / Мельбурн, Австралия

Economist Intelligence Unit при создании рейтинга учитывает более 30 качественных и количественных факторов по пяти категориям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура.

Всего в рейтинге представлено 172 города. Однако в этом году из-за войны в Украине в рейтинге не представлен Киев, а российские города потеряли свои прошлогодние позиции. Какое место заняли Москва и Санкт-Петербург, не сообщается, однако известно, что российская столица опустилась в рейтинге на 15 мест, Петербург — на 13 строчек.

Хуже всего ситуация складывается (10 последних мест рейтинга):

163. Тегеран, Иран

164. Дуала, Камерун

165. Хараре, Замбабве

166. Дакка, Бангладеш

167. Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея

168. Карачи, Пакистан

169. Алжир, столица Алжира

170. Триполи, Ливия

171. Лагос, Нигерия

172. Дамаск, Сирия