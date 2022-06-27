Как в Турции обманывают туристов: 4 главные уловки

1. Счет за еду

Если вы решили разнообразить рацион „все включено“ или отправились знакомиться с местной кухней за пределами отеля, будьте бдительны. Сумма счета в заведениях общепита почти всегда завышена — стоимость может отличаться от заявленной в меню или цифры просто неправильно суммируют, если вы заказывали несколько блюд. Даже выпив чашку чая, есть шанс быть обманутым: стоила она 3 TRY, а заплатить просят 5 TRY. Оказывается, в меню была указана цена за стакан, а вам принесли большую кружку.

2. Сдача

Сдачу же, в отличие от счета, турки склонны округлять в меньшую сторону. Или давать не те купюры или монеты, разумеется, меньшего номинала. Туристы, не пересчитывающие сдачу, часто становятся жертвой такого нехитрого обмана — с иностранными деньгами с непривычки легко запутаться. Такие ситуации обычно происходят на рынках, где продавцы особенно склонны мошенничать, даже по мелочи. И могут даже устроить скандал, обвиняя в обмане вас. Так что лучше ходить за покупками не в одиночку и проверять сдачу при свидетелях. В магазинах такие случаи тоже не редкость — платите картой там, где это возможно.

Любят устраивать путаницу со сдачей и таксисты, специально ставя машину для высадки так, чтобы все вокруг сигналили, и не было возможности стоять долго. В суете они суют вам купюры меньшего в 10 раз номинала и машут руками с просьбой поскорее выйти, чтобы не мешать движению. Не ведитесь, пересчитайте деньги и только потом покидайте машину.

3. Попробуй товар!

Когда продавец предлагает попробовать его съедобные товары бесплатно, не соглашайтесь. Если вы ничего у него не купите, высока вероятность, что с вас будут требовать плату за все съеденное. Кстати, торговцы часто дают пробовать совсем не тот товар, который продают, так что дома можно обнаружить совершенно неожиданный по вкусу продукт.

4. Помощники

Турки любят навязывать сервис, например выхватывать чемодан, помогая его донести, а затем требовать за это плату. То же самое может случиться, если попросить их показать дорогу или о любой другой услуге.