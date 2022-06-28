Почему дорожают путешествия за границу: четыре причины

Руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель пояснил, что в настоящее время путешествовать за границу намного дороже, и это необходимо учитывать при планировании бюджета поездки: „Планировать поездку и покупать билеты нужно заблаговременно, поскольку после двухлетнего простоя из-за Covid-19 спрос очень высок. Горящих предложений также не предвидится, поскольку нет четкого прогноза восстановления осенью экономической и эпидемиологической обстановки“.

Моппель рекомендует воспользоваться возможностью и не откладывать поездку. Инфляция и, следовательно, общее повышение цен в настоящее время имеют место не только в Эстонии, но и во всей Европе, и понятно, что это приводит к непредвиденным расходам. Поэтому люди также должны быть готовы откладывать на поездку больше денег, чтобы покрыть возможные повысившиеся расходы. „Стоит обязательно подумать о страховании путешествия, которое часто идет в комплекте с банковскими кредитными картами. Карты Citadele X также обеспечивают такое страхование“, - сказал Моппель.

Почему путешествия стали дороже:

1. Цены на топливо

Подорожавшее топливо оказывает сильное влияние на авиационную отрасль. По сравнению с июнем прошлого года мировой индекс цен на авиатопливо вырос на 128%. В Европе он по-прежнему еще выше – 134%. Топливо обычно составляет 35–40% стоимости авиабилета, а у небольших авиакомпаний эта доля может быть еще больше.

Стоит отметить, что цены на топливо и их рост влияют не только на авиабилеты, но и на аренду автомобилей, общественный транспорт, а также, например, на цены в ресторанах.

2. Растущий спрос