Пригласите друзей в Латвию – горячие места и события, которые стоит посетить этим летом

Jūrmalas Tarzāns, парк приключений в Дзинтарском лесопарке в Юрмале, предлагает любителям адреналина пять полос препятствий разного уровня. Например, красная дорожка расположена на высоте 8 метров и включает в себя привлекательный „прыжок Тарзана“ и езду на велосипеде через мост, летающий скейтборд и другие захватывающие препятствия. Напротив, трасса Black предназначена для тех, у кого больше сил, и включает в себя 14 очень сложных препятствий.

Ценское болото – второе по величине болото Латвии, расположенное в природном заповеднике. В Ценском болоте организована пешеходная тропа длиной 5 км со смотровой башней посередине. Также рядом с тропой у озера Скайста можно покататься на сапборде. Это одно из самых красивых мест для SUP-райдинга, уникальное не только в Латвии, но и в Европе, особенно на рассвете, когда болото покрыто туманом, а солнце еще только поднимается высоко в небо. Приключения на SUP-борде организуются у пешеходного моста на живописном озере, со множеством маленьких островков.

После двухлетнего перерыва фестиваль „Positivus“ возвращается 15 июля в новом месте. Фестиваль проводится уже 13 лет в прибрежном городе Салацгрива на севере Латвии. Теперь он перемещается в Ригу, столицу Латвии, а точнее, на остров Луваксала на реке Даугава. Positivus – крупнейший в Балтии фестиваль музыки и искусства, который проводился в Салацгриве с 2007 года и ежегодно привлекает до 30 000 любителей музыки из Латвии и из-за рубежа.

Если Вы собираетесь за границу, мы рекомендуем Вам оформить страхование путешествий, которое также поможет покрыть непредвиденные медицинские расходы. Все путешественники, у которых есть кредитная карточка Swedbank Gold или Platinum или которые оформили страхование путешествий в Swedbank, автоматически получают страхование на случай COVID-19 без дополнительной платы, если они соответствуют предварительным условиям. Сумма медицинского покрытия, включённого в страхование путешествий с кредитной карточкой для клиентов Swedbank, составляет 750 000 евро на одно застрахованное лицо, а также распространяется, например, на несовершеннолетних детей и супруга или партнера, путешествующих вместе с держателем карточки.

Если возможно, всегда берите с собой две банковские карточки, причем одна из них должна быть кредитной. Во-первых, это полезно в случае потери или поломки одной карточки; во-вторых, некоторые услуги – например, бронирование отелей или прокат автомобилей – часто доступны только с кредитной карточкой. Если Вы потеряли карточку, немедленно сообщите об этом в свой банк. Клиенты Swedbank, например, могут при необходимости сами блокировать и разблокировать карточку в банковском приложении.

Среди сосновых деревьев Валмиерского паркового леса находится парк для любителей адреналина – юных и старших. Здесь можно лазить по деревьям, по сеточным стенкам, наслаждаться тропой для ходьбы босиком и беговыми дорожками. Рядом находится пляж Далини и кафе, где можно охладиться и отдохнуть в жаркую погоду.

В Национальном парке Кемера есть трехкилометровая приключенческая тропа, по которой можно ходить босиком. На этой тропе Вы можете почувствовать под ногами камни, мох, шишки, песок, морскую грязь, камыши и речную воду. После бодрящей прогулки Ваши ноги будут чувствовать приятное покалывание и тепло, даже в сырой день, Ваше тело будет физически ощущать приток энергии и жизненной силы. Голова отдыхает, беспокойство и стресс уходят.

При путешествии на автомобиле

Если Вы путешествуете на автомобиле, обязательно проведите осмотр своего транспортного средства. Также проверьте состояние запасной шины, наличие инструментов, необходимых для замены шины, или возьмите пену для ремонта шин, которая выручит, если с шиной случится что-то незначительное. Обязательно проверьте действительность Вашего дорожного страхования, распечатайте полис и положите его в надёжное место в автомобиле. Автострахование является обязательным везде. Без него нельзя садиться за руль. Вы можете проверить действительность Вашей автостраховки на сайте Фонда дорожного страхования . Взвесьте также возможность заключения договора страхования каско , которая компенсирует практически все непредвиденные и неожиданные повреждения, нанесенные транспортному средству, независимо от того, кто виноват и где произошло ДТП. Клиенты Swedbank, имеющие полис страхования каско, обеспечены круглосуточной услугой помощи на дороге, которое компенсирует все разумные и обоснованные расходы и, при необходимости, транспортировку разбитого автомобиля в Эстонию. Например, услуги эвакуатора в другой стране могут быть чрезвычайно дорогими. Будьте предусмотрительны и добавьте номер службы помощи на дорогах в контакты Вашего телефона и на бумаге, например, в бардачке автомобиля. Круглосуточный номер автопомощи Swedbank – 888 2111.

Напоминание PIN-кода

Если у Вас возникли проблемы с банковской карточкой, на помощь приходит мобильное приложение Swedbank, позволяющее быстро и легко заблокировать карточку. А если Вы случайно забудете свой PIN-код во время путешествия, то сможете легко проверить его в банковском приложении.

Наличные деньги

Хотя в наше время мы привыкли расплачиваться карточкой в большинстве мест, стоит помнить, что всё ещё есть места, где без наличных не обойтись. Например, при посещении местного рынка, который часто является одним из любимых развлечений путешественников. Если у Вас не было возможности снять наличные перед поездкой, Вы можете сделать это и за границей с помощью кредитной карточки Swedbank Gold или Platinum в одном из ближайших банкоматов. Полезно знать, что при снятии наличных в банкомате другого банка может взиматься комиссия за обслуживание, которая устанавливается оператором банкомата. Поэтому снимайте только столько наличных, сколько планируете потратить, и, по возможности, храните их в разных местах. И помните: если Вы стали жертвой кражи, этим займется местная полиция, но если Вы потеряли банковскую карточку, то можете сами заблокировать её в банковском приложении – так она станет бесполезной для вора.