Эстонским путешественникам на заметку: как сейчас летать без проблем?

Избегайте рисков во время промежуточных посадок!

Если вы еще не забронировали поездку и воспользоваться прямым рейсом невозможно, рекомендуется бронировать всю поездку через одну и ту же авиакомпанию и избегать совпадения рейсов от разных перевозчиков на порталах авиакомпаний.

Если весь рейс покрывается одним и тем же кодом бронирования, т. е. одним билетом, и вы не можете попасть на следующий рейс из-за задержки рейса, ответственность несет авиакомпания.

В случае нестыковочных рейсов, если произошла задержка или отмена рейса, авиаперевозчик не несет ответственности за следующий рейс пассажира. Кроме того, зарегистрированный багаж может не прибыть в пункт назначения напрямую, и его необходимо повторно регистрировать после каждого рейса. В этом случае пассажир также должен повторно пройти контроль безопасности, что приведет к дополнительному времени и риску опоздания на следующий рейс.

Обязательно нужно оставить достаточно времени между стыковочными рейсами, чтобы успешно ориентироваться в переполненных аэропортах.

Стоит прибыть в аэропорт раньше обычного.

Даже если вы планируете поездку заблаговременно и у вас есть достаточно времени, чтобы добраться до аэропорта, сдать багаж и пройти контроль безопасности, вам следует проверять уведомления на сайте аэропорта.

В некоторых аэропортах Европы очереди начинаются еще до входа в здание аэропорта. Хотя в такой ситуации обычно ничего не остается, кроме как приспособиться к ситуации и встать в очередь, все же стоит провести некоторые приготовления.