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28.06.2022, 08:01

Эстонским путешественникам на заметку: как сейчас летать без проблем?

 
ФОТО: Photo by L.Filipe C.Sousa on Unsplash

После пандемии воздушные перевозки восстановились, и путешествия идут полным ходом, но, к сожалению, во многих аэропортах в настоящее время царит хаос. Причины неразберихи и большого скопления людей в основном кроются в нехватке кадров в авиации. Права авиапассажиров защищены соответствующим нормативным актом, но в эти непростые времена, помимо знания своих прав, пассажирам при планировании авиаперелета стоит учитывать происходящее в аэропортах. Начальник отдела консультирования потребителей и предпринимателей Департамента по защите прав потребителей и техническому надзору (TTJA) Кристина Таммару рекомендует держать в уме следующие советы:

  1. Избегайте рисков во время промежуточных посадок!

Если вы еще не забронировали поездку и воспользоваться прямым рейсом невозможно, рекомендуется бронировать всю поездку через одну и ту же авиакомпанию и избегать совпадения рейсов от разных перевозчиков на порталах авиакомпаний.

Если весь рейс покрывается одним и тем же кодом бронирования, т. е. одним билетом, и вы не можете попасть на следующий рейс из-за задержки рейса, ответственность несет авиакомпания.

В случае нестыковочных рейсов, если произошла задержка или отмена рейса, авиаперевозчик не несет ответственности за следующий рейс пассажира. Кроме того, зарегистрированный багаж может не прибыть в пункт назначения напрямую, и его необходимо повторно регистрировать после каждого рейса. В этом случае пассажир также должен повторно пройти контроль безопасности, что приведет к дополнительному времени и риску опоздания на следующий рейс.

Обязательно нужно оставить достаточно времени между стыковочными рейсами, чтобы успешно ориентироваться в переполненных аэропортах.

  1. Стоит прибыть в аэропорт раньше обычного.

Даже если вы планируете поездку заблаговременно и у вас есть достаточно времени, чтобы добраться до аэропорта, сдать багаж и пройти контроль безопасности, вам следует проверять уведомления на сайте аэропорта.

В некоторых аэропортах Европы очереди начинаются еще до входа в здание аэропорта. Хотя в такой ситуации обычно ничего не остается, кроме как приспособиться к ситуации и встать в очередь, все же стоит провести некоторые приготовления.

  • За день до вылета рекомендуется загрузить программу или приложение как авиакомпании, так и аэропорта вылета на свой телефон. Многие аэропорты делятся в своих приложениях временем ожидания при проверке безопасности, поэтому вы можете видеть статус в режиме реального времени до прибытия в аэропорт, чтобы лучше спланировать свое прибытие. Приложение авиакомпании также предоставляет информацию о сбоях или отменах рейсов. Некоторые авиакомпании в случае задержек предлагают через приложение и варианты перебронирования.

  • Если ваш рейс зарегистрирован онлайн, рекомендуется сделать скриншот посадочного талона или сохранить его в Apple Wallet на iOS или PassWallet на Android. Wi-Fi в аэропорту может быть нестабильным, и автономная версия посадочного талона может помочь вам в неприятных ситуациях.

  • Некоторые аэропорты предлагают быстрый доступ, что позволяет быстрее проходить очереди за дополнительную плату. Поскольку спрос на такую ​​услугу в последнее время увеличился, „высокоскоростные линии“ могут быть такими же медленными, как и обычные очереди. Поэтому рассчитывать на покупку посадочного талона в приоритетном порядке не стоит.

  1. Если рейс отменили, сначала разберитесь в обстоятельствах.

К сожалению, нередки случаи, когда об отмене рейса становится известно лишь по прибытии в аэропорт. В такой ситуации права пассажира регулируются соответствующим регламентом Европейского Союза и не зависят исключительно от воли авиаперевозчика. В случае отмены пассажир имеет право выбрать, запрашивать ли возврат средств или воспользоваться запасным рейсом, чтобы добраться до пункта назначения. В случае принятия решения о замене рейса, повлекшего за собой ожидание, авиаперевозчик также обязан обеспечить заботу о пассажире (достаточное питание, при необходимости размещение и т. д.). Кроме того, пассажиры имеют право требовать компенсацию в размере от 125 до 600 евро, в зависимости от продолжительности полета и длительности задержки.


Право на финансовую компенсацию в случае отмены рейса зависит от ряда факторов, в том числе от того, когда пассажиры были проинформированы о досрочной отмене рейса и причине отмены. В случае отмены рейса по исключительным обстоятельствам (погодные условия, непредвиденные технические неполадки, забастовка сотрудников аэропорта и т. д.) пассажиры не имеют права требовать компенсацию. Пассажиры также не имеют права на компенсацию, если уведомление об отмене рейса отправлено более чем за 14 дней.

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