Европейские авиакомпании продолжают отменять сотни рейсов. Многие – в последнюю минуту

О забастовке первыми заявили работники Ryanair. Отмены рейсов в основном затронули аэропорты Испании, Португалии и Бельгии. Но в выходные ситуация ухудшилась.

Так, компания Lufthansa сообщила об отмене более 3000 рейсов на лето из-за забастовок и нехватки персонала. И это плюс к тем направлениям, которые компания уже сокращала раньше из-за последствий пандемии. Несколько сотен рейсов пришлось отменить также дочерней компании Lufthansa лоукостеру Eurowings и австрийской Austrian Airlines.

Кроме того, около 60 рейсов не смогли обслужить в аэропорту Малаги и около 40 – в аэропорту Пальма-де-Майорки. Об их отмене пассажиры узнали в последний момент.

!!! Не забывайте, что в случае длительной задержки или отмены рейса положена компенсация от авиакомпании на каждого пассажира (включая маленьких детей).