Пять полезных советов для родителей, как подготовиться к полету с детьми

Путешествуя с детьми, удобно использовать сумку с несколькими карманами, поставив ее под переднее сиденье, чтобы все необходимое можно было быстро и легко достать. Стоит знать также о том, что большинство авиакомпаний разрешает брать для младенцев одну бесплатную сумку багажа весом до 10 кг.

У многих пассажиров сложилось мнение, что, если покупать билеты одновременно для всех членов семьи, места в самолете тоже будут рядом. Но не всегда это возможно, особенно в случаях, когда регистрация на рейс происходит в последний момент. Поэтому рекомендуется зарегистрироваться на рейс заблаговременно, как только авиакомпания открыла регистрацию, чтобы места автоматически были зарегистрированы рядом. В наши дни авиакомпании предлагают электронную регистрацию, а в аэропорту нужно зарегистрировать только сдаваемый багаж.

Обслуживающий персонал самолета всегда готов оказать поддержку, чтобы полет был приятным и для родителей, и для детей. Например, если родители забыли положить в ручную кладь что-нибудь важное для ребенка, бортпроводники рекомендуют не стесняться просить помощи у обслуживающего самолет экипажа, который поможет найти выход из ситуации. Кроме того, экипаж бортпроводников может подогреть детское питание, принести одеяло или подушку, предложить различные игры, а также присмотреть за ребенком, пока родители разминают ноги или посещают туалет. Бортпроводники также побеседуют и успокоят других пассажиров в случае, если во время полета ребенок будет вести себя беспокойно.

45% участников опроса считают, что родители имеют полное право путешествовать с маленькими детьми и не должны стыдиться поведения малышей. В свою очередь каждый пятый признает, что, хотя и не возражает, если родители летят вместе с детьми, предпочитает сидеть в зоне самолета, где нет маленьких детей. Только 6% опрошенных не одобряют родителей, которые путешествуют с маленькими детьми, так как ранее у них был неприятный опыт.

В сумке для путешествий обязательно должна быть еда, которая нравится ребенку, любимые игрушки или гаджеты с мультфильмами, которые пригодятся, чтобы скоротать время в полете. Детское питание может находиться в больших емкостях, например, молоко в термосе или пюре в стеклянной банке. Однако следует помнить о том, что упаковку с детским питанием могут попросить открыть во время контроля безопасности, поэтому рекомендуется предусмотренную для детей пищу класть в ручную кладь сверху, чтобы в случае необходимости легко ее достать.

„Температура воздуха во время полета часто меняется – в аэропорту может быть прохладно, а в самолете – приятно тепло, поэтому рекомендуется одевать ребенка в несколько слоев одежды и обувь без шнурков, чтобы при необходимости легко ее снять и надеть“, – напоминает бортпроводница „SmartLynx Airlines“ Мерике Мораис.

С детской коляской до самой посадки

Детскую коляску перед полетом необходимо зарегистрировать на рейс на стойке регистрации. Далее в аэропорту с ней можно отправляться вплоть до выхода на посадку. С началом посадки персонал аэропорта передаст коляску экипажу, который поместит ее в багажный отсек. Так как правила в разных странах могут отличаться, родителям рекомендуется спросить у экипажа салона, смогут ли они получить коляску после посадки сразу возле самолета или же в зале аэропорта для получения багажа. Коляска должна легко складываться и собираться, а также стоит знать о том, что почти во всех аэропортах для семей с маленькими детьми доступны бесплатные коляски.

Хорошее самочувствие детей во время полета

Во время взлета и посадки самолета младенцев рекомендуется кормить молоком или поить водой, рассказывает Мерике Мораис. Это уменьшит неприятные ощущения у малыша в ушах, которые могут возникнуть в результате изменения давления. Если уши заложило и глотание не помогает, уменьшить давление поможет теплая ткань или кружка с паром, которую можно попросить у экипажа салона. Для удобства родителей и детей в туалетах самолетов „SmartLynx Airlines“ имеется столик для пеленания, где можно удобно сменить подгузник.

Если ребенок встревожен или скучает, бортпроводники рекомендуют родителям сохранять спокойствие и не стесняться просить помощи у экипажа самолета. В большинстве самолетов для детей имеются специальные игры и другие полезные вещи. Кроме того, перед полетом или после него, проконсультировавшись с экипажем салона, можно организовать для детей возможность поздороваться с пилотом самолета, что всегда улучшает их настроение.

Об опросе

Опрос „SmartLynx Airlines“ проводился в июне 2022 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvia, в нем участвовали около 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.