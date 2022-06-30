Туристы из Эстонии застряли в Италии из-за забастовки Ryanair. Авиакомпания: ищите сами себе отель, никакой компенсации мы не гарантируем

В прошлую субботу Хелен и Тоомас как ни в чем не бывало приехали в Таллиннский аэропорт, чтобы рейсом Ryanair улететь в Валенсию c небольшой пересадкой в Милане. Долгожданное путешествие, летний отпуск, масса планов. Но все пошло не так, как они изначально рассчитывали - вместо перелета в несколько часов поездка растянулась на несколько дней. "Мы три ночи ждали новый рейс в Милане“, - рассказывает Тоомас. "Все ближайшие рейсы были распроданы, а Ryanair ведь предлагает в качестве замены только свои собственные рейсы. Однажды у нас была такая же ситуация с Lufthansa, но они предложили первый возможный вариант среди других авиакомпаний“.