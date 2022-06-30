Собираетесь в путешествие? 5 советов, как без проблем подготовиться к поездке
Лето – самое популярное время для отдыха и путешествий. Ограничения на COVID-19 были ослаблены во многих регионах мира еще в марте, и данные Luminor показывают, что за первые четыре месяца этого года жители стран Балтии совершили на 9% больше операций с платежными картами за рубежом, чем за тот же период прошлого года. Однако в летние месяцы количество отпускных поездок будет продолжать расти.
„В апреле жители стран Балтии были особенно активны: число сделок выросло на 15%, а расходы – почти вдвое, причем на бронирование жилья было потрачено в 2,5 раза больше средств, чем в том же месяце прошлого года. Поскольку в последние два года возможности для путешествий были ограничены, важно помнить некоторые важные факты, чтобы ваш отпуск был безопасным с точки зрения финансов и вызывал только положительные эмоции“, – сказал руководитель подразделения карт Luminor Григорий Илькевич.
Забронируйте свою поездку на безопасном веб-сайте
При покупке авиабилетов и бронировании жилья стоит пользоваться только теми сайтами, где можно быть абсолютно уверенным, что это не мошенничество и что клиент получит ту услугу, которую купил. „Вам придется вводить данные банковской карты при оплате и бронировании, поэтому пользуйтесь безопасными и надежными сайтами. Если вы думаете, что ваши планы на поездку могут измениться или вы хотите забронировать жилье заранее, мы рекомендуем найти предложения, которые вы сможете бесплатно отменить в случае необходимости“, – объясняет Илькевич.
Если платежи по вашей карте за рубежом отличаются от ваших обычных операций
При использовании платежной карты во время путешествий, особенно в отдаленных местах, важно быть готовым ответить на вопросы вашего банка. „Банк хочет убедиться, что платеж был совершен держателем карты и что не было совершено мошеннических операций. Если карта вдруг используется в районе, который не является обычным местом нахождения клиента, банк может посчитать платеж подозрительным, особенно если сумма выше, чем обычно. В этом случае банк может отклонить платеж или заблокировать карту до тех пор, пока с ним не свяжется клиент, чтобы предотвратить возможное мошенничество“, – пояснил Илькевич.
Возьмите с собой как платежную карту, так и наличные
По словам руководителя подразделения карт Luminor, перед поездкой стоит убедиться, что платежной картой можно пользоваться за границей. Также стоит ознакомиться с прейскурантом банка, чтобы узнать, какие комиссии взимаются за использование карты в других странах. Безналичные платежи распространены не во всех странах, поэтому стоит взять с собой небольшую сумму наличных.
Оплата картой – самый безопасный способ оплаты за границей, но важно знать условия. „Возможно, вам придется оформить новую платежную карту, которая предлагает больше возможностей во время путешествий. Например, вы можете добавить карту Luminor в свой цифровой кошелек и оплачивать покупки с помощью телефона или смарт-часов, что является безопасным и простым решением, даже если вы забыли взять с собой бумажник или карту“, – сказал Илькевич.
Если снятой вами суммы недостаточно и вам необходимо снять деньги в банкомате, стоит проверить, не взимается ли при этом комиссия за обслуживание. „Например, если с помощью карты Luminor Black можно снять до 400 евро в банкоматах по всему миру, некоторые банкоматы могут взимать комиссию за обслуживание, которая отображается на экране банкомата. Если вы не хотите переплачивать за снятие денег, лучше воспользоваться банкоматом другой сети“, – советует Илькевич.
Платите в местной валюте
Если вы путешествуете в стране, где евро не используется, и вам придется расплачиваться через платежный терминал, отдайте предпочтение местной валюте, чтобы не переплачивать за каждую операцию.
Купите страхование путешествий
Неожиданные медицинские расходы, потерянный багаж или поцарапанный арендованный автомобиль могут испортить вам отпуск. Вот почему стоит заблаговременно приобрести страхование путешествий.
„Одним из самых удобных страховых продуктов является платежная карта, которой сопутствует страхование путешествий. С Luminor Black, например, вы можете получить страхование путешествий для всей семьи, которое включает возмещение медицинских расходов, в том числе –на случай заболевания COVID-19 во время путешествия. Путешествуя в близлежащие пункты назначения, вам также не нужно беспокоиться о страховании, поскольку страховка действительна в других странах Балтии, а также в Эстонии, если пункт назначения находится на расстоянии не менее 50 км от места вашего проживания“, – советует Илькевич.