Собираетесь в путешествие? 5 советов, как без проблем подготовиться к поездке

„В апреле жители стран Балтии были особенно активны: число сделок выросло на 15%, а расходы – почти вдвое, причем на бронирование жилья было потрачено в 2,5 раза больше средств, чем в том же месяце прошлого года. Поскольку в последние два года возможности для путешествий были ограничены, важно помнить некоторые важные факты, чтобы ваш отпуск был безопасным с точки зрения финансов и вызывал только положительные эмоции“, – сказал руководитель подразделения карт Luminor Григорий Илькевич.

Забронируйте свою поездку на безопасном веб-сайте

При покупке авиабилетов и бронировании жилья стоит пользоваться только теми сайтами, где можно быть абсолютно уверенным, что это не мошенничество и что клиент получит ту услугу, которую купил. „Вам придется вводить данные банковской карты при оплате и бронировании, поэтому пользуйтесь безопасными и надежными сайтами. Если вы думаете, что ваши планы на поездку могут измениться или вы хотите забронировать жилье заранее, мы рекомендуем найти предложения, которые вы сможете бесплатно отменить в случае необходимости“, – объясняет Илькевич.

Если платежи по вашей карте за рубежом отличаются от ваших обычных операций

При использовании платежной карты во время путешествий, особенно в отдаленных местах, важно быть готовым ответить на вопросы вашего банка. „Банк хочет убедиться, что платеж был совершен держателем карты и что не было совершено мошеннических операций. Если карта вдруг используется в районе, который не является обычным местом нахождения клиента, банк может посчитать платеж подозрительным, особенно если сумма выше, чем обычно. В этом случае банк может отклонить платеж или заблокировать карту до тех пор, пока с ним не свяжется клиент, чтобы предотвратить возможное мошенничество“, – пояснил Илькевич.

Возьмите с собой как платежную карту, так и наличные