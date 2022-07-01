Не позволяйте разным неприятностям испортить ваш отдых на природе

„Помимо энцефалита, клещи переносят и клещевой боррелиоз, но вакцины от этого заболевания нет, и, чтобы не заболеть этим недугом, очень важно отпугнуть клещей и, если клещ все же уже присосался, то необходимо удалить его как как можно скорее“, - подчеркнул Баар важность профилактики, раннего выявления и удаления клещей, а также он добавил, что при удалении клеща очень важно достать его головку, и при удалении не следует чрезмерно сжимать тельце клеща. Чтобы удалить клеща быстро и эффективно, фармацевт рекомендует использовать специальный пинцет для удаления клещей.

Помимо использования репеллентов и, таким образом, предотвращения укуса клеща, снизить риска опасного заболевания можно с помощью вакцинации. „Вакцина от клещевого энцефалита подходит как для детей, так и для взрослых. Ее можно делать детям с первого года жизни. Наилучшую защиту от клещей дает комплексная защита – сначала первая инъекция, а затем следующая в течение трех месяцев. Другими словами, как минимум две инъекции вакцины в первый сезон. Следующая или третья инъекция вакцины может быть через полгода-год, после чего защита должна возобновляться в течение 3-5 лет“, — пояснил схему вакцинации фармацевт.

Насекомые — это, увы, неотъемлемая часть эстонского лета, а назойливые комары и слепни ставят своей целью помешать вам наслаждаться природой. Помимо комаров и слепней очень важно защитить себя от значительно более опасных насекомых – клещей. „Я рекомендую выбирать репеллент от насекомых, которое также подходит для защиты от клещей“, — говорит Баар.

„Конечно, будут ситуации, которые никто не сможет предотвратить. Но если получить необходимые знания о том, какие растения можно употреблять в пищу, где и как достать чистую воду и как развести костер на природе, и проделать предварительную работу по упаковке необходимых средств первой помощи, то можно предотвратить серьезные неприятности и, даже если что-то все-таки произойдет, то с этим можно будет успешно справиться“, — подчеркивает Баар важность необходимой подготовки.

По словам фармацевта аптеки Benu Лаури Баара, перед выездом на природу стоит уделить некоторое время т.с. необходимой домашней работе и подготовке. „Говорят, что сила заключается в знании, и это высказывание применимо и к природе. Законы природы применимы ко всем, и чем больше мы знаем о природе и физике, тем легче нам справляться, находясь в природных условиях“, — сказал Баар.

Собирайте только то, что вы знаете и различаете

Помимо насекомых, при прогулке на природе следует считаться и с растениями. „Например, листья и стебли крапивы могут раздражать кожу, и если знания о растениях в природе не очень обширны, то и не стоит собирать для пищи незнакомые растения. В нашей природе есть много грибов и ягод, которые могут в более легких случаях вызвать расстройство желудка, а в более тяжелых даже привести к летальному исходу“, - предупредил Баар и посоветовал собирать для еды только те растения, в случае которых вы абсолютно уверены, что знаете их.

При длительном походе учитывайте изменения погоды

В эстонском климате погода очень сильно влияет на передвижение по природе. „Например, когда вы идете в лес утром при солнце и ясном небе, то вам разумеется хочется одеться легко, но ведь погода может быстро измениться. Во время грозы температура резко снижается, а находясь во власти дождя и ветра, очень легко простудиться, при этом находясь на каком-то удаленном участке походной тропы, а в более тяжелом случае может возникнуть переохлаждение, что в свою очередь может затруднить способность человека ориентироваться и он может заблудился“, — объяснил Баар.

„В случае непродолжительных походов на природу, если машина осталась не очень далеко, то резкая перемена погоды не станет большой проблемой – это, скорее, просто неудобство, но если вы собираетесь предпринять более длительный поход, то перед отъездом из дома стоило бы продумать различные сценарии, которые могут возникнуть, и соответственно уже паковать свою походную сумку“, — рекомендует он.

Компактная аптечка для путешественника на природе