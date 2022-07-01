"Ноль звезд": швейцарский отель за 324 евро предлагает провести бессонную ночь в необычном месте

„Было невозможно уснуть“ и „в моей комнате было слишком шумно“ — возможно, это жалобы, которых владельцы отелей боятся со стороны гостей, но для братьев Риклин в этом весь смысл их последней арт-инсталляции: отеля „ноль звезд“, сообщает "Моя Планета“ со ссылкой на Reuters.

Швейцарские концепт-художники установили свой „нулевой сьют“ на обочине дороги рядом с заправочной станцией в деревне Сайон, в южном швейцарском кантоне Вале.

По словам братьев-близнецов, цель состоит в том, чтобы заставить гостей задуматься о проблемах в мире и вдохновить их действовать по-другому. Подобные кровати они уже ставили. Проект, который был разработан с владельцем отеля Даниэлем Шарбонье, включает в себя три люкса под открытым небом, но в более идиллических местах — в винограднике и на живописном склоне холма. Теперь запустили свой первый „антиидиллический“ проект.

„Сон — не главное. Важно задуматься о текущей ситуации в мире. Пребывание здесь — это заявление о необходимости срочных изменений в обществе“, — сказал Фрэнк Риклин.

Гостей приглашают обсудить такие темы, как изменение климата, военные конфликты, бесконечные поиски человечеством совершенства и ущерб, который оно наносит планете.

„Короче говоря, сейчас не время спать, мы должны реагировать. Если мир продолжит в том же направлении, что и сегодня, антиидиллических мест может быть больше, чем идиллических“, — сказал Патрик.

Номер с услугами дворецкого, предлагающие напитки и завтрак, будет доступен с 1 июля по 18 сентября. Цена — 325 швейцарских франков (324 евро).