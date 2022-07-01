На какой теплый курорт можно отправиться из Эстонии на пару дней

Туроператоры предлагают варианты отдыха на 2–4 ночи в разных странах. Можно отправиться и в Турцию, и в Египет, и в Черногорию, и в Грецию, есть и другие варианты.

„Такой отдых в качестве длинных выходных популярен у пар и компаний друзей. Он подходит тем, кто хочет посетить конкретное место и не может надолго остановиться там. Прибавление нескольких прямых авиарейсов из Таллинна, конечно, увеличило число возможностей такого отдыха выходного дня. В то же время такие рейсы являются еще и рабочими поездками. Разница лишь в том, что частные лица планируют такие поездки на выходные, а бизнес-путешественники на рабочей неделе“, – говорит Маури Сааренд, директор по закупкам концерна Estravel AS.

Обойдется ли такая поездка намного дешевле, чем стандартный семидневный отпуск?

По словам Сааренда, все зависит от места назначения. Проживание в отеле на более короткий срок, как правило, выходит дешевле. Цены на регулярные перелеты сильно не различаются. Хотя на выходных перелет обойдется дороже, чем в будни. Чартерный рейс в традиционные места отдыха порой может быть дешевле, чем регулярный рейс с пересадкой.

„В зависимости от частоты чартерных перелетов можно отправиться в путешествие на 2–5 дней. Сейчас такую возможность можно использовать для поездки в Анталию“, – говорит Сааренд.

Если самостоятельно купить билеты на самолет и забронировать отель, удастся ли сэкономить?

„Это зависит от многих обстоятельств: пункт назначения, даты и пр. Если вы не придерживаетесь конкретных дат, например, не планируете отдых на каникулах или на международные праздничные даты, покупаете билеты за несколько месяцев, то с большой вероятностью это обойдется намного дешевле“, – считает Сааренд.