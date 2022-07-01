На какой теплый курорт можно отправиться из Эстонии на пару дней
Лето в разгаре, и каждому хочется успеть отдохнуть и насладиться теплом. Но будничная рутина и финансовые сложности не всем позволяют провести долгий отпуск в жарких странах. Хотя это и необязательно. Туроператоры предлагают и поездки всего на три-четыре дня, за которые можно успеть окунуться в теплое море и получить порцию загара. „МК-Эстония“ решила сравнить, в какую сумму обходятся такие короткие путешествия, и подсчитать, что дешевле – самостоятельно забронировать отель и билеты на самолет или же воспользоваться услугами туристических фирм.
Туроператоры предлагают варианты отдыха на 2–4 ночи в разных странах. Можно отправиться и в Турцию, и в Египет, и в Черногорию, и в Грецию, есть и другие варианты.
„Такой отдых в качестве длинных выходных популярен у пар и компаний друзей. Он подходит тем, кто хочет посетить конкретное место и не может надолго остановиться там. Прибавление нескольких прямых авиарейсов из Таллинна, конечно, увеличило число возможностей такого отдыха выходного дня. В то же время такие рейсы являются еще и рабочими поездками. Разница лишь в том, что частные лица планируют такие поездки на выходные, а бизнес-путешественники на рабочей неделе“, – говорит Маури Сааренд, директор по закупкам концерна Estravel AS.
Обойдется ли такая поездка намного дешевле, чем стандартный семидневный отпуск?
По словам Сааренда, все зависит от места назначения. Проживание в отеле на более короткий срок, как правило, выходит дешевле. Цены на регулярные перелеты сильно не различаются. Хотя на выходных перелет обойдется дороже, чем в будни. Чартерный рейс в традиционные места отдыха порой может быть дешевле, чем регулярный рейс с пересадкой.
„В зависимости от частоты чартерных перелетов можно отправиться в путешествие на 2–5 дней. Сейчас такую возможность можно использовать для поездки в Анталию“, – говорит Сааренд.
Если самостоятельно купить билеты на самолет и забронировать отель, удастся ли сэкономить?
„Это зависит от многих обстоятельств: пункт назначения, даты и пр. Если вы не придерживаетесь конкретных дат, например, не планируете отдых на каникулах или на международные праздничные даты, покупаете билеты за несколько месяцев, то с большой вероятностью это обойдется намного дешевле“, – считает Сааренд.
При этом стоит учитывать и критерии удобства. Покупка отдельно билетов на самолет кажется выгодной, но рекламируемая „цена от…“ может не включать даже цену за ручную кладь, не говоря уже о багаже и возможности получить место в самолете рядом со своим спутником. Кроме того, более чем вероятно, что в случае изменения графика будет сложно получить помощь. В турбюро же можно получить желаемый рейс с учетом багажа и питания на борту, а также проживание в отеле. И зачастую это обходится дешевле, чем самому все бронировать. А в случае отмены рейсов всегда есть куда обратиться за помощью.
„Поездка на 2–4 ночи обычно подразумевает покупку регулярного рейса. Хорошо то, что такими рейсами можно улететь куда угодно, где есть аэропорт, – говорит Сааранд. – Плохая новость в том, что если путешественник в июне еще не приобрел билеты на летнее путешествие, то теперь они будут уже очень дорогими. Даже если получится найти билеты на самолет по низкой цене, на месте цены на проживание и аренду автомобиля будут очень „кусачими“. Лучшее время для покупки летнего путешествия – осень и зима. Так что сейчас уже стоит покупать билеты на следующие зимние и весенние каникулы“.
Estravel советует для короткого отдыха отправиться в исторические города – в Стамбул, Лиссабон, Порту, Рим, Прагу. Желающие искупаться в теплом море могут также поехать в Хорватию, на греческие острова, Мальту, южные курорты Турции.
„Порадовать себя коротким перелетом, низкими местными ценами и разнообразием местных достопримечательностей можно и поехав, например, в какой-нибудь из городов Польши: Краков, Вроцлав, Щецин“, – советует Сааренд.
Туроператор Novatours предлагает также короткие рейсы в Черногорию и Болгарию.
По словам Олева Рийсберга, руководителя по маркетингу и пиару Novatours, пакетный тур, как правило, дешевле, поскольку уже включает и трансфер, и помощь представителей фирмы.
„Комбинировать отдельно все составляющие поездки затратно по времени и, как правило, по цене, а неопределенности больше, – считает Рийсберг. – Пакетный рейс всегда надежнее. Например, если надо сменить отель, наши сотрудники помогут найти решение. Если случается что-то экстренное во время отдыха и нужно срочно выехать, организатор поездки должен организовать возврат домой. Если путешественник сам организовывает свои поездки, то сам решает и все вопросы“.
Рийсберг отмечает, что во время пандемии многие путешественники стали предпочитать именно услуги турбюро, поскольку этот вариант более безопасный. Особенно семьям нравится возможность поездки с прямым перелетом и трансфером в отель.
„Если сравнить средние цены на отдых в Эстонии и в какой-нибудь из предложенных стран, то поездка за границу, учитывая питание и другие схожие критерии, будет дешевле. Важную роль играет и фактор погоды – тепло и море“, – говорит Олев Рийсберг.