Рекордное возмещение по страхованию путешествия в этом году: 17 500 евро за травму колена в Австрии

Наиболее часто, по данным ERGO, люди обращаются за рубежом к врачу в связи с нарушениями пищеварения и воспалением дыхательных путей. „Проблемы с пищеварением в поездке в теплую страну могут обойтись в 2000 евро, если придется обращаться к специалисту, поэтому страхование путешествия лишним не будет – тем более, что стоит оно буквально несколько евро“, – сказала руководитель отдела по ущербам частных клиентов ERGO Юлия Пакин.

Наиболее заметный рост счетов за лечение можно заметить в постпандемийном Египте. „Если в Испании турист, обращавшийся к медикам с проблемами ЖКТ, получал счет размером 669 евро, а в Турции – 1166 евро, то в Египте лечение аналогичных проблем обходилось в 1864 евро“, – добавила Пакин.

При жалобах, связанных с верхними дыхательными путями, счета за лечение также могут достигать нескольких сотен евро. „В Португалии за короткий прием врача человеку выставили счет на поразительную сумму 512 евро, а лечение гайморита в ОАЭ обошлось в 682 евро, – рассказала представитель страховой компании, добавив, что для привыкших к бесплатной медицине жителей Эстонии такие расходы могут стать полной неожиданностью. „Наши люди привыкли к тому, что за их лечение платит Больничная касса. В Европе необходимую помощь можно получить на основании Европейской карточки медицинского страхования, однако это не спасет при посещении частной клиники. За пределами Европы наша Больничная касса расходы на медицинское обслуживание также не возмещает“.

В худших случаях за последние пять месяцев проблемы со здоровьем в зарубежных поездках выливались в многотысячные расходы. „Один из рекордных счетов был связан с воспалением желчного пузыря – страховая компания возместила счет за лечение во Франции на сумму 16 224 евро. Второй многотысячный счет (на сумму 17 436 евро) был получен в связи с повреждением колена, которое произошло в результате лыжной травмы в Австрии – в этом случае пациенту пришлось продолжить лечение и по возвращении домой“, – добавила Пакин.

„Бывали в нашей практике и ситуации, когда людям приходилось по несколько месяцев ждать возможности продолжить лечение в Эстонии. При наличии медицинской страховки же пациенты могут быстро попасть к врачу и приступить к лечению, – рассказала представительница ERGO. – Лыжник, повредивший в Австрии колено, например, благодаря медицинскому страхованию смог приступит к лечению на пять месяцев раньше“.