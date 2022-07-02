Необычные и странные домики для отдыха в Эстонии

Уникальный дом на плоту, расположенный на реке Вигала — это идеальное место для чудесного рождественского праздника, активного учебного дня, интересного клиентского мероприятия, шикарного юбилея, незабываемой встречи или веселой вечеринки в сауне! В нашем доме вы сможете организовать незабываемые летние или зимние корпоративы! Зал для обучений и банкетов в доме на плоту вмещает до 40 человек. Из окон сауны открывается вид на окружающую природу. Прямо с банного полка вы можете прыгнуть в реку. На террасе дома есть возможности для приготовления еды на гриле. Кухня оборудована всем необходимым, чтобы приготовить вкусный обед, а при желании вы можете воспользоваться услугами нашей кейтеринговой службы. Дом на плоту ждет вас круглый год!

Это возможность комфортного размещения в просторной палатке, которая напоминает скорее комнату и в которой имеется все, что необходимо для комфортного ночлега. В одной палатке имеются кровати, рассчитанные максимум на четверых человек. На территории оборудованы душевые. Вечерняя экскурсия по винной мызе с дегустацией под руководством хозяев и приятный завтрак на террасе мызы входят в стоимость ночлега. Любители природы могут посетить пещеры Алликукиви, болота Нигула, Толкузе или тропы Соомаа, а любители истории – усадьбу Алликукиви, мызы Вольвети и Вана-Кыпу.

ÖÖD Hötels Rooslepa находится в диком лесу Западной Эстонии, куда люди могут сбежать в поисках приватности, тихих пляжей и роскошной природы. Деревня Роослепа (эст. Rooslepa) знаменита красивейшими эстонскими пляжами, и там незабываемые закаты солнца. Роослепа является одним из самых популярных в Эстонии мест для занятия серфингом, а тамошний густой лес полон прекрасных туристических троп. В вашем распоряжении там будут маленький кухонный уголок, большая кровать, уютная обстановка, терраса и гриль. Автомобиль можно будет припарковать бесплатно. Это место, где уходят тяжелые мысли, можно отдохнуть от городского шума и провести запоминающуюся ночь либо в одиночестве, либо в обществе дорогого спутника.

Романтический символ Сааремаа – мельница-столбовка, которая возвышается на полуострове Сырве, в непосредственной близости от обрыва Охессааре. Это место, где пляж омывают спокойные волны, а солнце светит 2200 часов в год. Проведите ночь в этом неповторимом и восхитительном месте. Этот опыт запомниться вам надолго! В корзинке с завтраком вы найдете все необходимое, чтобы начать день в бодром расположении духа – вкусную выпечку, кофе и свежевыжатый сок.

Центр отдыха Paekalda предлагает уникальную возможность размещения в кемпингах-бочках со стеклянной стеной на живописном карьерном озере Румму. В одном кемпинге есть три спальных места (идеально подходит для двух взрослых и одного ребенка), всего кемпингов 5. Одна из стен кемпинга изготовлена из стекла, благодаря которой у гостей возникает чувство, что они ночуют на природе. Через стеклянную стену открывается потрясающий вид на озеро и вечернюю зарю. Идеальное место ночевки для туристов, семей и любителей природы, которые ищут новых приключений.

Дома Nina находятся в спокойной рыбацкой деревне на берегу Чудского озера. Здесь предлагается простое размещение в соломенных домах, рассчитанных на 2-4 человек, которые находятся всего в 30 метрах от озера. В деревне можно остановиться как зимой, так и летом, хозяева организуют путешествия на байдарках по Чудскому озеру и другим местам, предлагают возможность понаблюдать за перелетными птицами, половить рыбу и предлагают провести время просто и весело. Нина — самая старая из деревень в районе Чудского озера – появилась во второй половине XVII века (деревня Нос). Данные о первых семьях рыбаков, поселившихся здесь, появились еще в 1582 году. Гостей здесь принимают с сентября 2006 года.

Вы когда-нибудь наблюдали рассвет, проснувшись на ветвях дерева? Sambliku предлагает поучаствовать в чем-то особенном, вернуться в детство, в котором вы лазали по ветвям деревьев, и сделать его реальностью. Размещение Sambliku предлагает приватный отдых для 2 человек. Многоярусный дом на дереве с высокими потолками и приятным уютным интерьером удивляет на каждом шагу. Это лучшее место для отдыха и наслаждения природой.

Если вы ищете что-то особенное, старинное и самобытное, то эта древняя баня-избушка является отличным выбором. Это лучшее место, чтобы отдохнуть и расслабиться на Хийумаа. Избушка построена из грубых бревен и имеет толстую крышу из дерна. В доме есть баня. Избушка Pähkli Ürgtareke подходит семьям с детьми. Дети могут отправиться побывать в сказке, а у родителей есть всё необходимое, чтобы приятно отдохнуть. В доме есть кухонный уголок, а на улице – место для костра. Во дворе хутора живут три чудесных альпаки. NB! Чистый деревенский сухой туалет предоставит опыт жизни, как в старину.

Rapla maakond, Ohukotsu küla

Мы предлагаем интересное и комфортное размещение в палатках в немного необычных условиях – среди вековых деревьев, совсем рядом с табуном лошадей.В глэмпинговой палатке есть широкая двухместная кровать, много одеял, подушек и теплых простыней, два удобных кресла, приятное освещение и большая открытая терраса. Здесь можно готовить кофе и чай, имеется мобильный интернет, биотуалет и вода, чтобы можно было освежиться. Желающим мы можем предложить за дополнительную плату возможность искупаться в купальной бочке, покататься на лошадиной телеге или верхом на лошади. Приезжайте за новыми впечатлениями!

Lääne maakond, Saxby küla

Дома отдыха смотровой башни находятся на плитняковом западном побережье Вормси, находящемся под охраной. Акцент домов смещен на окружающую среду, отсюда открывается прекрасный вид как на море, так и на лес. Закат солнца можно наблюдать прямо из окон домиков отдыха! В банном домике могут расположиться четверо, а в доме отдыха – пятеро гостей. В обоих домах есть кухня со всеми удобствами и дровяная плита, во дворе есть газовый гриль со столом и стульями. В домах используется только солнечная энергия, и здания изготовлены из экологически чистых материалов. Минимальный срок аренды домов составляет 2 ночи по цене 500 евро.

Jõgeva maakond, Torma alevik

Дом отдыха Torma находится в Йыгевамаа, в поселке Торма, в бывшем доме для батраков, относившемся к мызному комплексу. Здесь у нас свежий воздух и чистая природа, приятное размещение, хорошая баня, и вообще это славное приватное место. Мы предлагаем на выбор комнаты разных размеров – как для одного человека, так и для нескольких человек или даже для семьи. Помимо размещения мы предлагаем возможность организации мероприятий с питанием.

Harju maakond, Suuresta küla