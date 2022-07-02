ВИДЕО | Ужасающие кадры: туристка погибла после нападения акулы в Хургаде

В египетском курортном городе Хургада акула напала на купавшуюся в Красном море туристку из Австрии. Акула откусила у женщины руку и ногу. От полученных травм туристка скончалась.

Инцидент произошел 1 июля. В интернет попало видео, снятое очевидцами трагедии.

Очевидцы жаловались, что спасатели реагировали очень медленно. Видеозапись длится 1 минуту 17 секунд, и за это время никто из спасателей не пришел на помощь пострадавшей.

На видео также видно, как никто из находившихся поблизости не помог бедной женщине, прохожие просто наблюдали, как акула кусала туристку.

После нападения акулы на три дня запретили купание, рыбалку и водные виды спорта от района Сахл-Хашиш до бухты Макади-Бэй.

Ежегодно в мире от нападения акул погибает в среднем четыре человека.