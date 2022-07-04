Герцог с конусом, одна нога и другие необычные памятники Великобритании

Этот памятник терьеру появился в лондонском районе Баттерси в 1906 году и сразу вызвал бурю негодования.

Зато с любимой собачкой исследовательницы, которая сопровождала ее в прогулках, никаких проблем не было: Эннинг сама оставила многочисленные рисунки с изображением Трея.

„Я хотела показать, что она была женщиной целеустремленной, поэтому у меня она движется вперед и настроена весьма решительно“, - говорит Даттон, по словам которой создавать скульптуры женщин из прошлого довольно сложно, потому что с них редко писали портреты.

Памятник ей (о его художественной ценности оставим судить профессионалам) поставили в городке Лайм-Риджис в Дорсете, где жила Эннинг, и побережье которого изобилует скалами, в которых она и находила свои любимые окаменелости.

В последние годы британцы попытались исправить это гендерное неравенство. Так появилась инсталляция, посвященная Мэри Эннинг. Она была палеонтологом-любителем и сделала целый ряд научных открытий в области морской фауны юрского периода.

Впрочем, несмотря на популярность этой женщины, количество мужских скульптур и статуй явно превалирует. Среди них - 100 генералов и больше полусотни адмиралов. Статуй одного только лорда Нельсона имеется 12 штук.

Ее воздвигли вскоре после визита Виктории в Манчестер и Солфорд в 1851 году. Большинство других скульптурных изображений королевы появилось в период с 1890 по 1900 годы, когда она была уже дородной пожилой женщиной.

Королева Виктория - одна из самых почитаемых персон в британской истории. В ее честь возведено 175 скульптур и мемориалов. Статуя из Солфорда - одна из немногих, изображающих королеву в молодости.

В остальном же перевес на стороне мужчин: на их долю приходится 77% статуй, а женщины удостоились лишь 17% (да и тут львиную долю забрала Виктория). Оставшееся пришлось на смешанные композиции и зверушек.

Больше всего памятников, как и следовало ожидать, посвящено королеве Виктории.

Дело в том, что собачку порезали на куски вивисекторы в анатомическом театре во время публичного вскрытия (в те времена это было модно), но общественности это очень не понравилось.

Гнев народа не стихал несколько лет, и в 1910 году, посреди ночи, памятник убрали от греха подальше.

Памятник этому псу, но уже другой, вновь появился в Баттерси в 1985 году, когда никто уже не помнил всей этой истории. Хотя скульптура сделана была по заказу организации, выступающей против вивисекций.

4. А где же Стив?

Одна нога - вот все, что осталось от памятника британскому бегуну на средние дистанции, олимпийскому чемпиону 1980 года в беге на 800 метров Стиву Оветту. Весь остальной бронзовый Стив (сам спортсмен поныне живет и здравствует) был украден в 2007 году.

10 лет спустя на берегу моря в Брайтоне ему установили новый памятник, на всякий случай подальше от места, где стоял прежний.

5. Кот Дадли

Собственно говоря, памятником кошке или собаке здесь никого не удивишь: таких монументов в стране больше двух десятков. Другое дело, что это памятник не столько коту, сколько его хозяйке, Лиз Берроуз.

Лиз жила в старинном городке Линлитгоу на берегу Юнион-канала в центральной Шотландии и принимала активное участие в сохранении колорита и самобытности этих мест.

Когда в 2012 году Лиз скончалась, благодарные жители Линлитгоу возвели в ее честь памятник ее любимому коту Дадли, которого она в свое время приютила.

6. Герцог Веллингтон и его дорожный конус

Да-да, в каталоге на голове у герцога, восседающего на своем коне Копенгагене, красуется дорожный конус. А почему бы и нет?

В конце-концов памятник стоит напротив городского музея современного искусства. Конечно, в первой половине XIX века, когда его там установили, никаких дорожных конусов не было и в помине, да и не позволили бы чопорные викторианцы так издеваться над национальным героем.