Герцог с конусом, одна нога и другие необычные памятники Великобритании
В Великобритании (наконец-то) появился первый онлайн-каталог всех скульптурных памятников страны, составленный с помощью благотворительной организации ArtUK. В общей сложности в нем собрано 13,5 тыс. произведений искусства разной степени художественной ценности, и каталог продолжает расти.
Больше всего памятников, как и следовало ожидать, посвящено королеве Виктории.
В остальном же перевес на стороне мужчин: на их долю приходится 77% статуй, а женщины удостоились лишь 17% (да и тут львиную долю забрала Виктория). Оставшееся пришлось на смешанные композиции и зверушек.
1. Виктория все еще правит бал
Королева Виктория - одна из самых почитаемых персон в британской истории. В ее честь возведено 175 скульптур и мемориалов. Статуя из Солфорда - одна из немногих, изображающих королеву в молодости.
Ее воздвигли вскоре после визита Виктории в Манчестер и Солфорд в 1851 году. Большинство других скульптурных изображений королевы появилось в период с 1890 по 1900 годы, когда она была уже дородной пожилой женщиной.
Впрочем, несмотря на популярность этой женщины, количество мужских скульптур и статуй явно превалирует. Среди них - 100 генералов и больше полусотни адмиралов. Статуй одного только лорда Нельсона имеется 12 штук.
2. Палеонтолог с собакой
В последние годы британцы попытались исправить это гендерное неравенство. Так появилась инсталляция, посвященная Мэри Эннинг. Она была палеонтологом-любителем и сделала целый ряд научных открытий в области морской фауны юрского периода.
Памятник ей (о его художественной ценности оставим судить профессионалам) поставили в городке Лайм-Риджис в Дорсете, где жила Эннинг, и побережье которого изобилует скалами, в которых она и находила свои любимые окаменелости.
Композицию создала художница Дениз Даттон, которой принадлежит целая серия женских скульптур.
„Я хотела показать, что она была женщиной целеустремленной, поэтому у меня она движется вперед и настроена весьма решительно“, - говорит Даттон, по словам которой создавать скульптуры женщин из прошлого довольно сложно, потому что с них редко писали портреты.
Зато с любимой собачкой исследовательницы, которая сопровождала ее в прогулках, никаких проблем не было: Эннинг сама оставила многочисленные рисунки с изображением Трея.
3. Пес Баттерси
Этот памятник терьеру появился в лондонском районе Баттерси в 1906 году и сразу вызвал бурю негодования.
Дело в том, что собачку порезали на куски вивисекторы в анатомическом театре во время публичного вскрытия (в те времена это было модно), но общественности это очень не понравилось.
Гнев народа не стихал несколько лет, и в 1910 году, посреди ночи, памятник убрали от греха подальше.
Памятник этому псу, но уже другой, вновь появился в Баттерси в 1985 году, когда никто уже не помнил всей этой истории. Хотя скульптура сделана была по заказу организации, выступающей против вивисекций.
4. А где же Стив?
Одна нога - вот все, что осталось от памятника британскому бегуну на средние дистанции, олимпийскому чемпиону 1980 года в беге на 800 метров Стиву Оветту. Весь остальной бронзовый Стив (сам спортсмен поныне живет и здравствует) был украден в 2007 году.
10 лет спустя на берегу моря в Брайтоне ему установили новый памятник, на всякий случай подальше от места, где стоял прежний.
5. Кот Дадли
Собственно говоря, памятником кошке или собаке здесь никого не удивишь: таких монументов в стране больше двух десятков. Другое дело, что это памятник не столько коту, сколько его хозяйке, Лиз Берроуз.
Лиз жила в старинном городке Линлитгоу на берегу Юнион-канала в центральной Шотландии и принимала активное участие в сохранении колорита и самобытности этих мест.
Когда в 2012 году Лиз скончалась, благодарные жители Линлитгоу возвели в ее честь памятник ее любимому коту Дадли, которого она в свое время приютила.
6. Герцог Веллингтон и его дорожный конус
Да-да, в каталоге на голове у герцога, восседающего на своем коне Копенгагене, красуется дорожный конус. А почему бы и нет?
В конце-концов памятник стоит напротив городского музея современного искусства. Конечно, в первой половине XIX века, когда его там установили, никаких дорожных конусов не было и в помине, да и не позволили бы чопорные викторианцы так издеваться над национальным героем.
Но времена меняются. И в последнее время герцог почти постоянно носит на голове конус, а недавно даже красовался в конусе желто-голубой расцветки в знак поддержки Украины.
Причем все попытки снять этот импровизированный головной убор заканчиваются тем, что на следующий день конус вновь оказывается на голове у всадника. Так он и попал в каталог.
7. Медведь Войтек
На просторах Британии можно найти памятники не только кошкам и собакам, но и многим другим животным. В Кардифе имеется скульптура тюленя Билли.
В Шотландии есть два памятника капралу Войтеку - медведю, усыновленному в Иране польскими солдатами армии Андерса.
Вместе с ними сначала он прибыл в Британию, а потом отправился на войну и отличился в Италии в битве при Монте-Касино, где медведь, как уверяли, помогал солдатам разгружать снаряды. Как он это делал, оставим на ваше воображение.
8. Кенгуру. Пока один
А в Челмсфорде появился кенгуру. Пока что один. Но каталог продолжает пополняться, и его составители будут раду узнать, если где-то объявится еще один австралийский житель. Ну или какой-нибудь еще необычный памятник.