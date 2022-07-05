Небывалый бум на путешествия? Lufthansa резко поднимает цены: средняя стоимость авиабилета - 600 евро!

По словам стюардессы, давшей анонимное интервью немецким СМИ, в течение последних 9 месяцев авиакомпанию предупреждали о возможных проблемах летом 2022 года. Но, как заверяет девушка, Lufthansa на эти предупреждения никак не отреагировала. "Я думаю, что это только начало. Ситуация будет еще больше ухудшаться. По крайней мере, зарплата грузчиков сейчас точно должна увеличиться“, - сказала она.

На самом деле за этой проблемой стоит не столько авиакомпания, сколько сам аэропорт Франкфурта, в котором просто не хватает для этого персонала. Как известно, многие сотрудники были сокращены во время пандемии коронавируса, а сейчас их уже очень сложно вернуть. Однако аналогичную проблему с нехваткой персонала испытывают и авиакомпании. В том числе Lufthansa. Именно по этой причине приходится менять график, отменяя рейсы или перенося время вылетов.

"Часть линий забито бесхозными чемоданами, а кто-то свой багаж ждет часами“, - описал ситуацию в аэропорту Франкфурта турист из Эстонии. Он также добавил, что один из сотрудников Lufthansa сообщил ему, что в результате переноса или отмены рейсов только за один день, 3 июля, до места назначения так и не добралось 30 000 пассажиров.

Одной из самых серьезных проблем в аэропорту Франкфурта является долгое ожидание получения багажа. На это жаловались и многие эстонские путешественники. Так, по словам одного из наших соотечественников, это "огромный косяк Lufthansa, когда большое количество пассажиров, а том числе маленькие дети и пожилые люди, поздней ночью вынуждены несколько часов ждать свой багаж“.

На днях немецкие СМИ опубликовали анонимные комментарии одной из стюардесс Lufthansa относительно хаоса, охватившего всю авиацию. В интервью Focus Online она обвинила авиакомпанию в неспособности заранее продумать свои действия перед наступающим кризисом. По словам бортпроводницы, состояние сотрудников Lufthansa можно оценить как „очень и очень плохое“, поскольку постоянная смена расписания рейсов приводит как к физическому, так и к психическому напряжению. Кроме того, она сочувствует и пассажирам, у которых задерживаются или вовсе отменяются рейсы.

Кризис рабочей силы затрагивает все аспекты организации полетов. Вы можете часами сидеть в самолете, ожидая вылета, так как некому загрузить багаж. То же самое может произойти по прилете - опять-таки некому будет выгрузить багаж из самолета.

Lufthansa резко подняла цены на билеты

Чтобы справиться с разразившимся кризисом, руководство Lufthansa объявило, что максимально поднимает стоимость билетов на короткие рейсы. Таким образом авиакомпания хочет "отпугнуть" пассажиров и уменьшить нагрузку. Так, весь июль они предлагают билеты только в самом дорогом ценовом классе. Например, билет на рейс между Франкфуртом и лондонским аэропортом Хитроу теперь стоит более 600 евро. В августе на этот же рейс можно купить билеты уже по 72 евро.

Lufthansa просто не успевает за ростом спроса. По разным причинам - от нехватки кадров до войны в Украине - им уже пришлось отменить более 3000 рейсов.

Особо стоит отметить влияние войны. Именно из-за этого значительно сократился размер европейского воздушного пространства. Все самолеты, поднимающиеся в небо, должны хорошо "поместиться“ в воздушном пространстве и безопасно пройти по своему маршруту. "В небе действительно есть много узких мест“, — рассказал один из представителей Lufthansa.

Руководитель авиакомпании Карстен Шпор считает, что авиакомпания переживает сложные времена с момента начала пандемии. "Мы, безусловно, допустили ошибки, но мы спасли компанию и 100 000 ее сотрудников. Зашли ли мы слишком далеко с массовыми сокращениями, когда из-за пандемии коронавируса ушли в минус на 10 миллиардов евро? И это тоже“, - сказал он.

Последнее время все компании, связанные с авиацией в срочном порядке пытаются набрать новый персонал. Правительство Германии даже разрешило временно нанять для работы в аэропортах граждан Турции. Однако, по данным Lufthansa, влияние этой помощи можно будет в полной мере ощутить только летом 2023 года.

В отличие от Lufthansa, другие авиакомпании пока не поднимают цены на авиабилеты, что даже хорошо с точки зрения главного немецкого авиаперевозчика, ведь пассажиры перейдут к конкурентам и можно будет немного разгрузить свой график полетов. Это довольно странно, но как раз то, что необходимо в данный момент. Необходимо как воздух.

