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03.07.2022, 15:25

Эстонские туристы третьи сутки не могут вернуться домой. Авиакомпания уже дважды отменяла их рейсы

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„Если бы мы только знали, что нас ждет“
В аэропорту Франкфурта сотни пассажиров вынуждены в ожидании своих рейсов спать на скамейках.
В аэропорту Франкфурта сотни пассажиров вынуждены в ожидании своих рейсов спать на скамейках.
ФОТО: Delfi lugejaKiur Kaasik

Хаос в европейских аэропортах продолжается. В редакцию Delfi обратилась Тийна, которая должна была вернуться в Таллинн еще 30 июня, но из-за дважды отмененных рейсов до сих пор не добралась до дома. Вместо этого она уже третий день тратит нервы, спит на скамейке в аэропорту и пьет воду из-под крана.

Тийна вместе с друзьями отправилась в небольшое путешествие в Хорватию. Они планировали остановиться в Сплите и посетить близлежащие острова. Туда-обратно лететь должны были рейсом Lufthansa с пересадкой во Франкфурте. Учитывая сложную обстановку в европейских аэропортах, Тийна начала переживать, не возникнут ли у них в связи с этим проблем. Но поначалу все шло настолько хорошо, что она успокоилась и решила, что авиакомпания уже справилась с хаосом.

"Мы вылетели в понедельник, 27 июня, всё прошло очень гладко - оба рейса, Таллинн-Франкфурт и Франкфурт-Сплит, прошли без задержек, строго по графику. Между пересадками нужно было пройти паспортный контроль, но все было организовано очень быстро, никаких проблем не возникло“, — рассказывает Тийна. Одним словом, путешествие началось так, как и должно было. Время в самой Хорватии пролетело быстро, отпуск удался на славу. 1 июля Тийна с друзьями должна была вернуться в Таллинн.

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