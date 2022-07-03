Эстонские туристы третьи сутки не могут вернуться домой. Авиакомпания уже дважды отменяла их рейсы(8)
Хаос в европейских аэропортах продолжается. В редакцию Delfi обратилась Тийна, которая должна была вернуться в Таллинн еще 30 июня, но из-за дважды отмененных рейсов до сих пор не добралась до дома. Вместо этого она уже третий день тратит нервы, спит на скамейке в аэропорту и пьет воду из-под крана.
Тийна вместе с друзьями отправилась в небольшое путешествие в Хорватию. Они планировали остановиться в Сплите и посетить близлежащие острова. Туда-обратно лететь должны были рейсом Lufthansa с пересадкой во Франкфурте. Учитывая сложную обстановку в европейских аэропортах, Тийна начала переживать, не возникнут ли у них в связи с этим проблем. Но поначалу все шло настолько хорошо, что она успокоилась и решила, что авиакомпания уже справилась с хаосом.