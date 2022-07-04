ФОТО и ВИДЕО | Эстонка о ситуации в аэропорту Амстердама: двоих увезли на скорой, люди в истерике

Читательница Delfi поделилась фотографиями и видео из аэропорта Схипхол в Амстердаме, где она 3 часа простояла в очереди в зону контроля безопасности. Сотрудники одного из крупнейших аэропортов Европы опасаются, что в июле ситуация усугубится еще больше. Больше всего тревожит сегодняшний день - местные фермеры грозятся полностью заблокировать дороги к воздушной гавани.