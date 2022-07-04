Новости
04.07.2022, 07:00

ФОТО и ВИДЕО | Эстонка о ситуации в аэропорту Амстердама: двоих увезли на скорой, люди в истерике

 
Сегодня в аэропорту может разразиться настоящая катастрофа!
Очередь перед входом в аэропорт Амстердама. Люди часами стоят на жаре.
Очередь перед входом в аэропорт Амстердама. Люди часами стоят на жаре.
ФОТО: Lugeja foto | Ekspress Meedia

Читательница Delfi поделилась фотографиями и видео из аэропорта Схипхол в Амстердаме, где она 3 часа простояла в очереди в зону контроля безопасности. Сотрудники одного из крупнейших аэропортов Европы опасаются, что в июле ситуация усугубится еще больше. Больше всего тревожит сегодняшний день - местные фермеры грозятся полностью заблокировать дороги к воздушной гавани.

"Мы простояли в очереди на досмотр более 3 часов. Воду раздавали. Из-за долгого пребывания на солнце двоим стало плохо, их увезли на скорой. Около стойки трансфера из аэропорта стоит невероятно длинная очередь тех, кто опоздал на свой рейс. Люди плачут“, - рассказывает читательница Delfi.

В субботу местное издание NOS написало, что первые выходные июля выдались очень тяжелыми для аэропорта Схипхол. Отдыхающим и путешественникам пришлось стоять в длинной очереди, которая растянулась на несколько метров, выйдя за пределы самого здания аэропорта. Чтобы добраться до службы безопасности, требуется много времени.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии