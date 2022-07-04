В Псковской области сгорел музей-усадьба Римского-Корсакова. Огнем уничтожено больше тысячи ценных экспонатов

Площадь пожара в усадьбе Римского-Корсакова составила 200 квадратных метров. По предварительным данным Следственного комитета, возгорание возникло во время „работ по гидроизоляции мягкой кровли с использованием газовой горелки“, пишет Interfax.

Из музея удалось эвакуировать подлинный серебряный стаканчик, подлинное золотое перо, мебель, книги, журналы и стеллажи, что составляет предварительно 50% всех материальных ценностей находящихся в музее.

По словам гендиректора музея-заповедника Светланы Мельникой, музейные экспонаты выносили из горящего здания сами сотрудники музея. Спасённые вещи поместили под охрану в каменное помещение.

„Музейщики спасли уникальные подлинные фотографии и много подлинных вещей. Сделаем срочные справки для Минкульта. Надо срочно понять, сколько нужно для восстановления“, - добавила Мельникова.

„Самая большая потеря для музея — семь элементов мемориальной мебели. Их планируют восстановить по сохранившимся фотографиям и документам“, — добавила она.