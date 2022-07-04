Новости
04.07.2022, 10:11

Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за пандемии

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Turistina Narvas
Turistina Narvas
ФОТО: Priit Simson | Ekspress Meedia

Россия с 15 июля снимет ограничения на пересечение границы, введенные в связи с распространением COVID-19, пишет Meduza со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Решение об отмене ограничений, установленных правительством России в марте 2020 года и действовавших больше двух лет, было принято за заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации“, — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

*Новость дополняется

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