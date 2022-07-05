ВИДЕО | После капитального ремонта в центре Таллинна открылся роскошный отель. Смотрите, что теперь находится на излюбленном туристами 24-м этаже

Первый в странах Балтии отель Radisson Collection, отличается оформленными эстонскими дизайнерами номерами, СПА-комплексом, конференц-центром площадью 1000 квадратных метров и двумя новыми первоклассными ресторанами – MEKK и ISSEI. Всего в мире существует лишь 28 отелей бренда Radisson Collection.

В отеле 287 номеров, в том числе 19 люксов, включая Президентский люкс, люксы Premium и три люкса с тренажерами для фитнеса. На стенах номеров висят работы фотографа Кристофера Вайкла, а в президентском люксе — картины Кокамяги.

На четвертом этаже отеля расположен просторный тренажерный зал и спа-центр с 3 саунами — финской, паровой и санарием, японской баней и бассейном.

На 24-м этаже появился новый ресторан и бар ISSEI. Ресторан с панорамным видом на Таллинн предлагает японско-перуанскую кухню. Познакомиться же с местной кулинарной культурой можно будет в ресторане MEKK на первом этаже отеля: „Самые мои доброжелательные гости всегда местные люди, что здесь живут — и русскоговорящие и эстоноговорящие“, — рассказал шеф-повар Рене Уусмеэс.