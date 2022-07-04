Вкусы мира
04.07.2022, 13:30

Закусочная в Клайпеде: заказ пришлось ждать час, но результат превзошел все ожидания

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ФОТО: Delfi.lt

Летом на взморье съезжается множество людей, каждому хочется нового опыта, впечатлений, приключений, а также отведать чего-нибудь новенького в кафе и ресторанах.

В Клайпеде, на ул. Жвяю (Žveju g.16) у одного невзрачного строения постоянно (и зимой и летом) собираются очереди машин, мотоциклов и пешеходов. В этом непримечательном здании советского периода находится закусочная Salsa Duo-Bistro, где готовят очень вкусные панини.

Находится закусочная в центре Клайпеды, на берегу реки Дане. Клиентов обслуживают три девушки - одна принимает заказы, две готовят панини и другие блюда.

Интерьер в закусочной простой, но клиентов очень много. Заказ - два бутерброда (один с мясом ребрышек, другой с бочком) и лимонад пришлось ждать почти час - с 22.09 до 22.55 ч. Общая стоимость заказа – 11,20 евро. Результат превзошел все ожидания - панини были отличными - хрустящий хлеб, вкусное мясо, достаточно овощей.

В интернете клиенты оценивают это заведение на 4,1 из 5 звезд, оценки оставили больше 900 клиентов. Жителям Клайпеды это место уже давно хорошо известно, многие заказывают здесь еду на дом или даже для праздничных вечеринок.

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