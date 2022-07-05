Боитесь заблудиться в лесу? Десять советов, которые помогут вернуться домой

1) Зарядите телефон

Отправляясь в поход, обязательно берите с собой заряженный телефон и дополнительный внешний аккумулятор. Чтобы их не повредили дождь и влажность, положите в их в закрывающиеся водонепроницаемые пакеты.



2) Пользуйтесь офлайновыми картами

Прежде, чем отправляться в поход, постарайтесь как можно лучше запомнить путь, а также обязательно загрузите в телефон приложение с GPS-картами (например, приложение RMK Loodusega koos) и офлайн-карты (например, приложение maps.me или GaiaGPS), которые работают даже при отсутствии связи. Бумажную карту и компас берите с собой только в том случае, если умеете ими пользоваться.



3) В лес отправляйтесь с подружкой

В страхе заблудится нет ничего ненормального, и его не нужно стесняться, но снизить уровень страха, точно так же, как и уровень риска, помогут обучение и опыт. Если вы только начинаете открывать для себя природу, отправляйтесь в лес с опытным проводником или отважной подругой – на двоих уж точно найдете дорогу домой!



4) Пользуйтесь размеченными походными тропами

Жителям Эстонии действительно повезло с туристическими тропами RMK. Со всеобщим правом на природопользование, многочисленными тропами, лесными хижинами и местами для разведения костров Эстония уникальна не только в балтийском регионе, но и в Скандинавии. В общей сложности Центр управления государственными лесами RMK основал четыре ветви походных троп, а каждая ветвь имеет собственную систему условных обозначений, поэтому заблудиться очень сложно.



5) Постарайтесь сохранять спокойствие

Если вы заблудились в лесу, остановитесь и сделайте десять глубоких вдохов и выдохов. Подумайте, где была начальная точка похода, в каком направлении вы двигались и как давно вы находитесь в лесу. Если вы шли в спокойном темпе около часа, это означает, что вы ушли от начальной точки не дальше, чем на пять километров.



6) Прислушайтесь к окружающим звукам

Прежде, чем начать двигаться в том или ином направлении, прислушайтесь к окружающим звукам. Слышите ли вы человеческие голоса, рев бензопилы, звук движения машин по шоссе, шум моря или журчание воды? Постарайтесь определить, откуда раздаются звуки, и двигайтесь в их направлении. Если наткнетесь на ручей или реку, идите вниз по течению – так вы рано или поздно дойдете до какого-то населенного пункта.



7) Определить сторону света помогают солнце и муравейники

Ориентироваться в лесу можно и по сторонам света, поэтому перед тем, как отправляться в лес, определите, где находится конечная точка вашего похода. Напомним: солнце каждое утро встает на востоке, в полдень светит с юга и вечером садится на западе. Помогут в определении сторон света и муравьи. Муравейники смотрят на юг, поэтому северная сторона у них защищена деревьями или кустарниками, а южная – открыта теплому южному солнцу.



8) Обращайте внимание на канавы, лесные дороги и просеки

Уж если собираетесь заблудиться в лесу, то лучше делать это в Эстонии. Большинство лесов у нас управляются, что означает, что вы повсюду найдете антропогенные объекты – старые канавы, лесные дороги и просеки. Они помогут вам придерживаться конкретного направления. На помощь придут и звериные тропы – обычно они пролегают по легкопроходимой местности и ведут к водоемам.



9) При необходимости спросите совета

Если повстречаете другого туриста или натолкнетесь на чье-то хозяйство, при необходимости попросите вас подвезти или спросите, где вы находитесь. Сельские жители в Эстонии всегда рады помочь туристам – накормят, напоят, предложат ночлег и помогут решить другие проблемы.



10) Эти вещи помогут вам пережить ночь в лесу

Даже самому опытному туристу следует всегда брать с собой в поход еды и воды с запасом (вместо питьевой воды можно взять с собой походный фильтр), дополнительную теплую одежду и зажигалку, чтобы при необходимости переночевать в лесу, ведь погода бывает непредсказуемой, а внезапная травма может помешать двигаться в темное время суток.



Исследование на тему женщин стран Балтии и походов провела по заказу шведского производителя походного снаряжения Fjällräven исследовательская компания Socio. В исследовании, проходившем в мае и июне этого года, приняли участие 3000 женщин из Эстонии, Латвии и Литвы. Одежду и снаряжение для походов от Fjällräven найдете в магазинах Matkasport и Jahipaun по всей Эстонии. www.fjallraven.com