В аутлет-городке открылись восемь магазинов модных брендов, впервые представленных в Балтии

Новые магазины Borbonese, Camomilla Italia, Paoloni Boutique, Harmont & Blaine Jeans, A.G. Spalding & Bros, Salsa, Savage (Bel-Air Athletics) и Zippy дополнили список из более 130 известных брендов одежды и аксессуаров, уже представленных на территории Via Jurmala Outlet Village. Благодаря уникальному концепту каждого бренда и разнообразию цен магазины удовлетворят желания и потребности каждого посетителя.

Borbonese – один из старейших домов итальянской моды, коллекции которого уже с 1910 года посвящены торжеству женственности. Бренд Borbonese успешно интегрирует в быстро меняющийся современный мир свою главную ценность – образ независимой, уверенной в себе, но неизменно элегантной женщины. Создатели бренда верят: аксессуар в руках женщины – это не только функциональный предмет, но и способ осознания своей ценности. В магазине Borbonese вы найдете сумочки на любой вкус – как в ярких весенних красках, так и приглушенных классических тонов, а также кожаные кошельки, элегантные шелковые платки и шарфы. Символ и товарный знак бренда – геометрический узор 70-х годов Occhio di Pernice («Глаз куропатки“), который до сих пор украшает изделия каждой коллекции.

Еще один представитель итальянской моды, чьи коллекции теперь доступны в единственном аутлет-городке Балтии, – Camomilla Italia. Этот неаполитанский бренд женской одежды среднего ценового сегмента гордится слоганом „Ничто не остановит женщину“. Изделия бренда, отличающиеся яркими красками и богатством деталей в изделиях, посвящены современной разносторонней женщине, которая успешно подстраивается под быстрый ритм и многозадачность современного мира. Нужно отметить разнообразие представленной коллекции – в Camomilla Italia вы найдете все необходимое для различных жизненных ситуаций: куртки, элегантные пальто, мягкие свитера, повседневную одежду, а также платья и аксессуары для торжественных моментов, к тому же все это – по приемлемым ценам.