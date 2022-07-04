В аутлет-городке открылись восемь магазинов модных брендов, впервые представленных в Балтии
Via Jurmala Outlet Village продолжает расширять ассортимент – в этом году свои двери открыли восемь новых магазинов всемирно известных брендов, впервые представленных как в Латвии, так и во всей Балтии.
Новые магазины Borbonese, Camomilla Italia, Paoloni Boutique, Harmont & Blaine Jeans, A.G. Spalding & Bros, Salsa, Savage (Bel-Air Athletics) и Zippy дополнили список из более 130 известных брендов одежды и аксессуаров, уже представленных на территории Via Jurmala Outlet Village. Благодаря уникальному концепту каждого бренда и разнообразию цен магазины удовлетворят желания и потребности каждого посетителя.
Borbonese – один из старейших домов итальянской моды, коллекции которого уже с 1910 года посвящены торжеству женственности. Бренд Borbonese успешно интегрирует в быстро меняющийся современный мир свою главную ценность – образ независимой, уверенной в себе, но неизменно элегантной женщины. Создатели бренда верят: аксессуар в руках женщины – это не только функциональный предмет, но и способ осознания своей ценности. В магазине Borbonese вы найдете сумочки на любой вкус – как в ярких весенних красках, так и приглушенных классических тонов, а также кожаные кошельки, элегантные шелковые платки и шарфы. Символ и товарный знак бренда – геометрический узор 70-х годов Occhio di Pernice («Глаз куропатки“), который до сих пор украшает изделия каждой коллекции.
Еще один представитель итальянской моды, чьи коллекции теперь доступны в единственном аутлет-городке Балтии, – Camomilla Italia. Этот неаполитанский бренд женской одежды среднего ценового сегмента гордится слоганом „Ничто не остановит женщину“. Изделия бренда, отличающиеся яркими красками и богатством деталей в изделиях, посвящены современной разносторонней женщине, которая успешно подстраивается под быстрый ритм и многозадачность современного мира. Нужно отметить разнообразие представленной коллекции – в Camomilla Italia вы найдете все необходимое для различных жизненных ситуаций: куртки, элегантные пальто, мягкие свитера, повседневную одежду, а также платья и аксессуары для торжественных моментов, к тому же все это – по приемлемым ценам.
Вниманием к собственному стилю славятся не только итальянские женщины, но и мужчины. Оба мира моды в своих коллекциях объединяет бренд Paoloni Boutique. Целевая аудитория бренда – современная, элегантная и динамичная. Наряду с утонченной и оригинальной одеждой для женщин, в магазине также представлена коллекция для создания неотразимого мужского образа. Здесь вы найдете пиджаки идеального кроя в разных оттенках и узорах, утонченные жакеты, современную и функциональную верхнюю одежду. Визитная карточка коллекций Paoloni Boutique – высококачественные натуральные ткани, такие как шелк, шерсть и кашемир, призванные подчеркнуть статус своих обладателей. Каждое изделие Paoloni характеризуется ограниченным тиражом, элегантностью кроя и особым вниманием к деталям.
В магазине Paoloni Boutique представлен также всемирно известный бренд Trussardi Jeans – джинсы высокого качества, джемперы уникального дизайна, актуальные жакеты и верхняя одежда.
Здесь же вы найдете коллекцию итальянского бренда Manuel Ritz. Дом моды знаменит своим оригинальным взглядом на мужские образы. В своих изделиях он виртуозно соединяет безупречную элегантность и беззаботность, классические мужские силуэты и смелые цветовые решения, традиционный стиль и смелость быть яркой личностью.
Заключительный представитель итальянского стиля на рынке Балтии – бренд Harmont & Blaine Jeans. Это один из ведущих мужских casual-брендов Италии. Повседневная мужская одежда и аксессуары смело интерпретируют непринужденный средиземноморский образ жизни, делая акцент на комфорте и ярких красках. Внимание привлекает также лого бренда – собака породы такса, символизирующая оригинальность и креативность Harmont & Blaine Jeans. Как поясняют сами создатели, такса – животное смелое, элегантное и игривое, точно так же, как продукция бренда.
Главная роль в магазине португальского бренда Salsa отведена самой базовой и неизменно актуальной вещи современного гардероба – джинсам для женщин и мужчин. Если вы в поисках идеально сидящей пары, то при посещении Via Jurmala Outlet Village обязательно уделите время этому магазину. Salsa предлагает новинку в мире джинсовой моды – благодаря эффекту корсета женская модель Push In уменьшает объем талии и подчеркивает изгибы фигуры. Модели джинсов, предлагаемые в магазине, удобны, cовременны и отлично вписываются в главный тренд последних сезонов – минимализм.
Еще одно популярное направление – спортивный стиль. Он прочно занял свои позиции в мире моды, а худи и бейсболки – место в гардеробах всех модниц. В новом магазине Savage теперь доступен нашумевший бренд знаменитого актера Уилла Смита – Bel-Air Athletics. Это коллекция уличной одежды унисекс, вдохновленная спортом и культовым ситкомом 90-х „Принц из Беверли-Хиллз“. Лейтмотив коллекции – комфорт, обрамленный в яркие оттенки. Важно отметить, что все вещи бренда шьются в Милане и для этого используют только экологичные материалы.
Другой американский бренд в Via Jurmala Outlet Village – A.G. Spalding & Bros, созданный в 1880 году талантливым бейсболистом Альбертом Гудвиллом. Изначально магазин предлагал только спортивные товары для мужчин, постепенно расширил свой ассортимент до линии аксессуаров и кожаных изделий, предназначенных не только для любителей спорта, но и для „свободных духом“ клиентов. Атмосфера винтажной Америки по-прежнему прослеживается в каждом изделии бренда – искусно обработанная кожа, внимание к деталям, классика, обрамленная в современную оболочку. В магазине представлены мужская и женская коллекция сумок, рюкзаков, кошельков, а также различных аксессуаров.
В Via Jurmala Outlet Village вы найдете продукцию и для самых маленьких посетителей – актуальную детскую одежду, обувь и аксессуары. Совсем недавно в городке открылся магазин ZIPPY, в котором можно приобрести продукцию для девочек и мальчиков от 0 до 14-ти лет. ZIPPY – это современный португальский бренд, уверенно занявший свое место в мире моды благодаря натуральному сырью и высокому качеству своих изделий. В коллекцию для маленьких принцесс и джентльменов входят боди, платья, шорты, удобная повседневная обувь, головные уборы и аксессуары. Также в магазине доступны произведенные в Португалии и Испании коляски, автокресла и люльки.
Via Jurmala Outlet Village приглашает посетителей на шопинг в единственный под открытым небом аутлет-городок.
Ждем вас каждый день, по адресу Piņki, Jaunā iela 12, каждый день с 10 до 20 часов.