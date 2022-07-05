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05.07.2022, 10:23

Пяргмяэ о перелетах в Европе: возможно, к зиме все наладится

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Eero Pärgmäe
Eero Pärgmäe
ФОТО: Karli Saul | Ekspress Meedia

По словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, в авиационном секторе, который в течение двух с половиной лет работал с большими ограничениями, сейчас не хватает работников для обслуживания восстановившегося пассажиропотока, пишет rusERR.

"Реальность такова, что если сектор в течение двух лет был сильно ограничен в своей деятельности, то невозможно все восстановить за пару месяцев. Авиационный сектор для этого слишком ресурсоемкий“, - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ в передаче „Uudis+“ на радиостанции Vikerraadio.

По словам Пяргмяэ, Lufthansa была одной из немногих авиакомпаний, продолжавших работать во время коронакризиса, но сейчас эта новая проблема бьет по ней сильнее всего, и у Lufthansa нет другого выбора, кроме снижения загрузки и отмены рейсов.

"Очевидно, что проигравшими в этом процессе являются пассажиры, - сказал Пяргмяэ. - Будьте терпеливы, запаситесь временем, - сказал он. - Возможно, к зиме все уладится, и следующим летом все уже будет в отличном ритме“.

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