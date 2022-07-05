Пяргмяэ о перелетах в Европе: возможно, к зиме все наладится

"Реальность такова, что если сектор в течение двух лет был сильно ограничен в своей деятельности, то невозможно все восстановить за пару месяцев. Авиационный сектор для этого слишком ресурсоемкий“, - сказал коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ в передаче „Uudis+“ на радиостанции Vikerraadio.

По словам Пяргмяэ, Lufthansa была одной из немногих авиакомпаний, продолжавших работать во время коронакризиса, но сейчас эта новая проблема бьет по ней сильнее всего, и у Lufthansa нет другого выбора, кроме снижения загрузки и отмены рейсов.

"Очевидно, что проигравшими в этом процессе являются пассажиры, - сказал Пяргмяэ. - Будьте терпеливы, запаситесь временем, - сказал он. - Возможно, к зиме все уладится, и следующим летом все уже будет в отличном ритме“.