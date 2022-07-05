Бортпроводники Ryanair собираются бастовать еще 12 дней

Забастовки планируют проводить 12-15, 18-21, 25-28 июля в десяти испанских аэропортах, куда летает Ryanair. Есть вероятность, что рейсы снова будут отменять. Но руководство лоукостера говорит, что ситуацию контролируют и нарушения расписания „будут минимальными“, пишет портал 34travel.me.