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05.07.2022, 10:54

Бортпроводники Ryanair собираются бастовать еще 12 дней

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ФОТО: Photo by Marty Sakin on Unsplash

Бортпроводники Ryanair в Испании объявили о еще 12 днях забастовки. Требования у них все те же – повысить зарплату и улучшить условия труда.

Забастовки планируют проводить 12-15, 18-21, 25-28 июля в десяти испанских аэропортах, куда летает Ryanair. Есть вероятность, что рейсы снова будут отменять. Но руководство лоукостера говорит, что ситуацию контролируют и нарушения расписания „будут минимальными“, пишет портал 34travel.me.

Из-за забастовок рабочих европейским авиакомпаниям уже пришлось отменить сотни рейсов на лето.

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