05.07.2022, 10:54
Бортпроводники Ryanair собираются бастовать еще 12 дней(2)
ФОТО: Photo by Marty Sakin on Unsplash
Бортпроводники Ryanair в Испании объявили о еще 12 днях забастовки. Требования у них все те же – повысить зарплату и улучшить условия труда.
Забастовки планируют проводить 12-15, 18-21, 25-28 июля в десяти испанских аэропортах, куда летает Ryanair. Есть вероятность, что рейсы снова будут отменять. Но руководство лоукостера говорит, что ситуацию контролируют и нарушения расписания „будут минимальными“, пишет портал 34travel.me.
Из-за забастовок рабочих европейским авиакомпаниям уже пришлось отменить сотни рейсов на лето.