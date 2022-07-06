06.07.2022, 07:08
С ноября airBaltic открывает новую линию на Гран-Канарию
ФОТО: Photo by Bastian Pudill on Unsplash
Авиакомпания airBaltic сообщает, что с 1 ноября начнет полеты по новому маршруту из Риги на Гран-Канарию (Испания, Канарские острова). Предусмотрены удобные стыковочные рейсы из Таллинна.
Гран-Канария — второй пункт назначения на Канарских островах, куда будут летать самолеты airBaltic.
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю на самолетах Airbus A220-300. Время перелета составит 6 часов 40 минут.