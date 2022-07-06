В Италии — рекордная жара и нет дождей. В Альпах обрушилась часть ледника, убив несколько туристов

Национальный совет исследований (CNR) выпустил заявление о связи обрушения ледника с изменениями климата. Автор текста гляциолог Ренато Колуччи заявил, что в последние недели температура в Альпах превышала норму, а в прошедшую зиму в горах выпало мало снега, который обычно „защищает“ ледники; „экстремальная жара последних дней“, по его мнению, спровоцировала возникновение большого количества талой воды в основании ледника, что и вызвало обрушение.

В понедельник близлежащий город Канацеи посетил премьер-министр Италии Марио Драги. Прокуратура Тренто начала расследование в связи со случившимся — чтобы выяснить, можно ли было предвидеть обрушение ледника и предотвратить гибель людей.

Из-за угрозы дальнейшего обрушения поисковые работы ведутся, в первую очередь, с помощью беспилотников и вертолетов, оборудованных приборами, которые способны обнаружить источники тепла (так под лавиной можно найти живого человека) и сигналы работающих мобильных телефонов.

Куски ледника вместе с горной породой съехали по склону со скоростью около 300 километров в час — в СМИ были опубликованы несколько видео, запечатлевшие этот момент. На кадрах, снятых у горы, хорошо видно большую впадину в леднике, оставшуюся после обрушения.

В момент обрушения на склоне горы находились несколько групп альпинистов. Спасателям удалось найти останки семи погибших; пять человек числятся пропавшими без вести (еще утром 5 июля разыскивались 13 человек, но восемь туристов, не выходивших на связь, оказались живы ). На парковке у подножия склона остались несколько автомобилей, предположительно, принадлежавших пропавшим и погибшим туристам.

В Италии первая половина 2022 года стала самой сухой за всю историю наблюдений, а июнь, по предварительным оценкам, стал одним из самых жарких (жарче было в 2003 году) — причем не только в Италии, но и в других частях Европы. 4 июля правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в пяти северных регионах из-за засухи. Пострадавшим регионам выделят 36,5 миллиона евро, сообщает "Meduza“ .

С его интерпретацией согласны и другие ученые, опрошенные журналистами. „Когда ледник не защищен сезонным снегом, он поглощает тепло гораздо быстрее“, — заявил климатолог Массимилиано Фаццини. Он также рассказал, что метеостанция на вершине Мармолады в течение десяти дней не фиксировала минусовую температуру даже ночью. Днем температура поднималась до +10 градусов.

Мармолада — единственный ледник в Доломитах. В 2019 году CNR опубликовал заявление о том, что в 2004-2015 годы он уменьшился на 30%, а через 25-30 лет может и вовсе исчезнуть. Ученые отмечали, что когда-то цельный ледник уже разделился на несколько частей.

Аномальная жара и отсутствие осадков стали причиной и засухи на севере Италии, о которой говорят уже много месяцев: уже в середине марта СМИ в Пьемонте писали про „сто дней без дождей“, а в апреле в публикациях шла речь о споре из-за воды между регионом Венето, которому она была нужна для орошения полей, и горными провинциями Тренто и Больцано, которым она требовалась для гидроэлектростанций. Дожди, прошедшие в апреле и мае, не исправили ситуацию, в том числе из-за того, что в жару вода с поверхности стала испаряться сильнее.

Уровень воды в По, главной реке севера Италии, значительно опустился — в конце июня на измерительной станции наподалеку от дельты был зафиксирован расход воды в 161 кубический метр в секунду — при том что в 2001-2020 годы средний показатель был 1491 кубический метр в секунду. Снижение расхода воды привело к тому, что в реку стала заходить соленая вода из Адриатического моря, а это, в свою очередь, ставит под угрозу как сельское хозяйство в этих районах, так и снабжение населенных пунктов питьевой водой.

В Паданской низменности производится 30% сельскохозяйственной продукции Италии. Засуха может поставить под угрозу урожай подсолнуха, кукурузы, пшеницы и других зерновых. По оценке одной из ассоциаций итальянских сельхозпроизводителей, засуха может уничтожить половину продукции на севере страны, а ущерб может составить миллиард евро, если в ближайшие недели не начнутся дожди. В другой ассоциации ущерб оценивают в три миллиарда евро.

Под угрозой находится, в частности, производство сыра. Фермер из Мантуи, коровы которого дают молоко для производства пармезана, рассказал CNN, что в случае нехватки воды молоко перестанет соответствовать технологическим стандартам и сыр из него не будет сертифицирован.

Ада Джорджи — председатель консорциума, отвечающего за водоснабжение некоторых территорий в районе Мантуи — рассказала CNN, что для поддержания работы насосной станции им пришлось вывозить песок со дна По, а также увеличить длину труб. „Последний раз река была на таком уровне в 2003 году. Сейчас все гораздо, гораздо хуже. Нет дождей, нет снега, высокая температура. Это все создает тот самый идеальный шторм. У нас очень сильный кризис“, — заявила она.