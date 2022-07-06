ФОТО | Первая половина обнаруженного на улице Лоотси когга доставлена в Лётную гавань

Еще два фрагмента остова судна планируется перевезти со стройки в музей в ближайшие дни. В обоих случаях перевозка может осуществляться только с полуночи, так как каждый фрагмент когга представляет собой крупногабаритный груз весом в несколько десятков тонн. Необходимые приготовления длились чуть более трех месяцев, а на транспортировку первой половины ушло почти шесть часов.

„То, что сделано до сих пор, — это только начало, так как предстоят основательные исследования когга и находок, а затем их консервация. Мы сделаем всё возможное, чтобы можно было следить за ходом дальнейших работ и по их завершению ознакомиться с целостной историей всего найденного. Я искренне благодарю всех, кто способствует этому сейчас, а также будет помогать в будущем“, — сказал директор Морского музея Урмас Дрезен.