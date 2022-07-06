ФОТО | Первая половина обнаруженного на улице Лоотси когга доставлена в Лётную гавань(3)
Прошлой ночью, с 5 на 6 июля два фрагмента одного из крупнейших в Европе остова когга прибыли со строительной площадки на улице Лоотси на территорию будущего судового ангара Морского музея Эстонии в Летной гавани.
Еще два фрагмента остова судна планируется перевезти со стройки в музей в ближайшие дни. В обоих случаях перевозка может осуществляться только с полуночи, так как каждый фрагмент когга представляет собой крупногабаритный груз весом в несколько десятков тонн. Необходимые приготовления длились чуть более трех месяцев, а на транспортировку первой половины ушло почти шесть часов.
„То, что сделано до сих пор, — это только начало, так как предстоят основательные исследования когга и находок, а затем их консервация. Мы сделаем всё возможное, чтобы можно было следить за ходом дальнейших работ и по их завершению ознакомиться с целостной историей всего найденного. Я искренне благодарю всех, кто способствует этому сейчас, а также будет помогать в будущем“, — сказал директор Морского музея Урмас Дрезен.
Важные факты о когге Лоотси:
Когг Лоотси является одним из крупнейших остовов средневекового судна в Европе и крупнейшей находкой в мире за последнее столетие.
Остов затонувшего судна был обнаружен 31 марта 2022 в Таллинне, в ходе строительства офисного здания по адресу Лоотси 8.
Судно является коггом. В средневековье это был самый распространенный тип одномачтового судна в Балтийском и Северном морях.
Когг был построен примерно в 1360-е годы. Длина остова – 24,5 метра, ширина — 9 метров, высота – 4 метра.
От когга сохранилось многое, от кормы до палубы. Остов находился в почве на глубине примерно 1,5 метра от поверхности земли.
Помимо остова были обнаружены и несколько уникальных находок. Среди них — компас с розой ветров и смола с останками корабельных крыс.
Для перевозки остова судна со строительной площадки в музей когг был разделен на четыре фрагмента. Кормовая часть весит 15,5 тонны, а первый центральный фрагмент — 32,2 тонны. Полный вес остова будет ясен после перевозки.
Начиная с 5 июля 2022 остов когга будет расположен на территории Морского музея Эстонии. Здесь он будет законсервирован и экспонироваться.