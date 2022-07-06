Ресторан при мебельном магазине: скоро у жителей Эстонии появится возможность попробовать легендарные фрикадельки IKEA

Магазин IKEA в Таллинне откроется в конце лета 2022 года. Новый магазин IKEA, открывающийся в волости Раэ, предлагает полный спектр услуг IKEA: от вдохновения для дизайна интерьера для дома до проведения времени в кругу семьи. В магазине IKEA можно позавтракать, пообедать и поужинать, для детей есть разные игровые площадки, а также работает бистро для быстрого перекуса.

По словам Пирет Раясалу, руководителя отдела продуктов питания IKEA Эстония, шведский ресторан IKEA – хорошее место, чтобы сесть и всё обдумать, прежде чем принимать серьёзные решения по дизайну интерьера. Кроме того, ресторан предлагает возможность отведать блюда шведской кухни по доступным ценам.

„Шведский ресторан IKEA помогает людям отдохнуть от быстрого ритма жизни – как во время похода за покупками в магазин, так и в повседневной жизни в целом. Здесь хорошо поразмышлять, расслабиться и провести время с семьёй и друзьями. Помимо ресторана, в новом магазине IKEA есть также шведский продуктовый рынок и бистро для быстрых перекусов“, – рассказала Раясалу. Она добавила, что в ресторане имеется отдельная зона для семей с детьми, где есть детская площадка и возможность разогреть детскую еду.

Выбор шведских вкусов

Блюда, предлагаемые в IKEA, представляют собой шведские корни компании. Шведское можно почувствовать в выборе блюд, предлагаемых в ресторане, на продуктовом рынке и в бистро, например: в меню входят традиционные шведские блюда, напитки и другие блюда, такие как фрикадельки, вегетарианские фрикадельки, блюда из лосося, хот-доги, хот-доги на растительной основе и булочки с корицей.

„Некоторые продукты IKEA уже прочно ассоциируются с брендом, например, фрикадельки и булочки с корицей. В шведском ресторане фрикадельки традиционно подают с картофельным пюре, кремовым соусом и брусничным вареньем. Булочка с корицей – это тоже яство со шведскими корнями, про которое говорят, что булочка с корицей согревает даже самое холодное сердце“, – объяснила Раясалу.