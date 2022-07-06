Ресторан при мебельном магазине: скоро у жителей Эстонии появится возможность попробовать легендарные фрикадельки IKEA(2)
Для многих сеть магазинов IKEA известна как бренд товаров для дома, но на самом деле IKEA также входит в число крупнейших в мире сетей ресторанов. В каждом магазине IKEA есть шведский ресторан, где подают традиционные шведские блюда: знаменитые фрикадельки и другие местные деликатесы. Ресторан магазина IKEA, который откроется в конце лета, может одновременно принять около 400 гостей.
Магазин IKEA в Таллинне откроется в конце лета 2022 года. Новый магазин IKEA, открывающийся в волости Раэ, предлагает полный спектр услуг IKEA: от вдохновения для дизайна интерьера для дома до проведения времени в кругу семьи. В магазине IKEA можно позавтракать, пообедать и поужинать, для детей есть разные игровые площадки, а также работает бистро для быстрого перекуса.
По словам Пирет Раясалу, руководителя отдела продуктов питания IKEA Эстония, шведский ресторан IKEA – хорошее место, чтобы сесть и всё обдумать, прежде чем принимать серьёзные решения по дизайну интерьера. Кроме того, ресторан предлагает возможность отведать блюда шведской кухни по доступным ценам.
„Шведский ресторан IKEA помогает людям отдохнуть от быстрого ритма жизни – как во время похода за покупками в магазин, так и в повседневной жизни в целом. Здесь хорошо поразмышлять, расслабиться и провести время с семьёй и друзьями. Помимо ресторана, в новом магазине IKEA есть также шведский продуктовый рынок и бистро для быстрых перекусов“, – рассказала Раясалу. Она добавила, что в ресторане имеется отдельная зона для семей с детьми, где есть детская площадка и возможность разогреть детскую еду.
Выбор шведских вкусов
Блюда, предлагаемые в IKEA, представляют собой шведские корни компании. Шведское можно почувствовать в выборе блюд, предлагаемых в ресторане, на продуктовом рынке и в бистро, например: в меню входят традиционные шведские блюда, напитки и другие блюда, такие как фрикадельки, вегетарианские фрикадельки, блюда из лосося, хот-доги, хот-доги на растительной основе и булочки с корицей.
„Некоторые продукты IKEA уже прочно ассоциируются с брендом, например, фрикадельки и булочки с корицей. В шведском ресторане фрикадельки традиционно подают с картофельным пюре, кремовым соусом и брусничным вареньем. Булочка с корицей – это тоже яство со шведскими корнями, про которое говорят, что булочка с корицей согревает даже самое холодное сердце“, – объяснила Раясалу.
В Швеции булочки с корицей являются неотъемлемой частью фика, шведской кофе-паузы. Во время фика вы отдыхаете, наслаждаетесь кофе, булочками и печеньем, и общаетесь с друзьями или коллегами.
Экологичные продукты
Экологичность играет очень важную роль в ассортименте продуктов и товаров IKEA. Вот почему в шведском ресторане, бистро и на продуктовом рынке можно найти растительную альтернативу своим любимым блюдам по доступной цене.
Мировая статистика показывает, что на продукты питания и их производство приходится почти треть глобальных выбросов парниковых газов, причём только на домашний скот приходится 14 процентов выбросов. IKEA вносит свой вклад в решение глобальной продовольственной проблемы, предлагая вкусные, полезные и экологичные продукты питания, а также ежедневно следуя принципу экологичности при управлении рестораном.
„Продукты IKEA вносят значительный вклад в обеспечение устойчивого развития. IKEA Food использует сертифицированное сырье, например, в нашем ассортименте лосось, с сертификатом ASC, креветки с сертификатом MSC, кофе, шоколад и какао с этикеткой Rainforest Alliance, различные продукты с экологической маркировкой. Все сырье животного происхождения поступает с ферм, где большое внимание уделяется благополучию животных. Наш ассортимент включает в себя множество растительных и веганских продуктов, таких как вегетарианские фрикадельки и хот-доги на растительной основе. Исследования показывают, что чем доступнее по цене полезная для здоровья и экологичная пища, тем чаще ей отдают предпочтение“, – рассказала Раясалу.
Для тех, кто хочет более полезную для здоровья альтернативу традиционным шведским фрикаделькам, ресторан предлагает вегетарианские фрикадельки, которые по вкусу напоминают мясо, но на самом деле вообще не содержат его. Их экологический след составляет всего четыре процента от следа традиционных фрикаделек IKEA. Все вегетарианские и мясные фрикадельки также можно купить на вынос на шведском продуктовом рынке.