ФОТО | В центре Таллинна открылась французская пекарня La Boulangerie. Что там можно попробовать?

Подготовка к открытию новой пекарни длилась почти 2 года, и помимо прочего включала обучение шеф-пекари и шеф-кондитеры в одной из лучших парижских школ. Создатели обещали, что в пекарне будет представлена классическая французская выпечка, аутентичные киши, пироги, а также изысканные десерты.

Для любителей соленого в меню новой пекарни есть пироги с кроликом и говядиной с трюфелем, слоеные булочки со шпинатом и беконом с козьим сыром, а также три вида киша: с лососем, с ветчиной и с грибами шиитаке.

Кроме любимых всеми круассанов есть также булочки с маракуйей и малиной и любимая французами булочка с изюмом. Вдобавок к пирожным шу и эклерам, которые ранее подавали в Crustum, можно попробовать пирожное с запеченным яблоком и пралине с лимонным курдом, а также невероятно вкусный десерт баноффи.

Владельцы пекарни обещали также, что там можно будет отведать вина - пекарня ведь как-никак французская! По их словам, вино появится там совсем скоро, а первые винные мероприятия должны пройти уже в июле.

Кроме того, в La Boulangerie планируется и терраса, чтобы насладиться выпечкой с кофе на свежем воздухе. Однако точные даты хозяева не называют - сложно найти подходящую мебель. Тем не менее, от планов по террасе не отказываются.

Пекарня La Boulangerie находится по адресу Поорди, 3 в центре Таллинна и открыта каждый день.