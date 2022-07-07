ФОТО | В Киевской области снесли памятник 300-летию воссоединения Украины с Россией

Глава Киевской области опубликовал фотографии демонтажа памятника. На снимках видно, что монумент сняли с постамента, исписанного названиями украинских городов, и увезли в кузове грузовой машины.

Монумент установили 25 мая 1982 года в честь 325-летия Переяславской рады, которая принародно приняла решение об объединении территории Войска Запорожского с Русским царством, закреплённое присягой на верность царю. Монумент изображает украинку, которая держит в руках Конституцию, и русскую, которая указывает вперед. Еще до российского вторжения в Украину в Переяславе шли разговоры о демонтаже памятника.