Португалия отменила все ограничения на въезд
Как сообщает сайт VisitPortugal, теперь все туристы, въезжающие на территорию Португалии (включая Азорские острова и Мадейру), больше не должны предъявлять тест на коронавирус, сертификат вакцинации или справку о перенесенной болезни.
Это решение было принято с учетом того, что эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Португалии, уже долгое время остается относительно стабильной благодаря тому, что большинство жителей страны привились от COVID-19, появились новые препараты лечения и врачи уже знают, какие меры предпринять для борьбы с коронавирусом.
Несмотря на это, правительство Португалии предупреждает, что при новой вспышке коронавирусной инфекции и быстром ее распространении они будут вынуждены вновь ввести ограничения как для местных жителей, так и для туристов.