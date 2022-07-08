Португалия отменила все ограничения на въезд

Это решение было принято с учетом того, что эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Португалии, уже долгое время остается относительно стабильной благодаря тому, что большинство жителей страны привились от COVID-19, появились новые препараты лечения и врачи уже знают, какие меры предпринять для борьбы с коронавирусом.