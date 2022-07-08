ФОТО | Новая достопримечательность Таллинна: один из самых крупных коггов в Европе доставлен в Морской музей
Прошлой ночью, с 7 на 8 июля, в Лётную гавань была доставлена вторая половина когга с улицы Лоотси — кормовая часть судна и второй фрагмент центральной части. Теперь Морской музей Эстонии приступит к работе, чтобы показать во всей красе один из крупнейших в Европе остовов средневекового судна.
„От всего сердца благодарю каждого, с чьей поддержкой каждый сможет увидеть эту уникальную огромную археологическую находку. Выставленные в нашем музее остовы корабля Мааслинна и Кадриоргского когга уже многие годы привлекают гостей со всей Эстонии и даже издалека. Самый крупный из них и лучше всего сохранившийся остов когга с улицы Лоотси откроет новую страницу истории мореплавания, а также позволит взглянуть на быт людей семь веков назад. Чтобы донести эту историю во всей красе, мы построим на территории Лётной гавани судовой ангар, где законсервируем и выставим на всеобщее обозрение когг Лоотси. Мы приложим все усилия, чтобы можно было наблюдать за ходом предстоящих работ“, — сказал директор Морского музея Эстонии Урмас Дрезен.
Один из крупнейших в Европе остовов средневекового судна, обнаруженный во время строительства офисного здания на улице Лоотси, был доставлен в Морской музей Эстонии в Лётной гавани двумя частями. В ночь с 4 на 5 июля была перевезена носовая часть судна и первый фрагмент центральной части, а ночью с 7 на 8 июля — кормовая часть судна и второй фрагмент центральной части. Перевозка проходила по маршруту Лоотси, 8 — Ахтри — Мере пст. — Пыхья пст. — Каларанна — Весиленнуки, 6.
Сегодня, 8 июля с 14 часов Морской музей покроет остов когга защитной тканью, а затем приступит к запланированным работам.
Наиболее важные факты о когге Лоотси:
Когг Лоотси является одним из крупнейших остовов средневекового судна в Европе, а также крупнейшей находкой в мире за последнее столетие.
Остов затонувшего судна был обнаружен 31 марта 2022 в Таллинне, в ходе строительства офисного здания по адресу Лоотси 8. По предварительным оценкам, это судно типа когг, то есть одномачтовое судно, распространенное в Балтийском и Северном морях в Средние века.
Когг был построен примерно в 1360-е годы. Длина остова – 24,5 метра, ширина — 9 метров, высота – 4 метра. Он весит 97,7 тонн.
От когга сохранилось многое, от кормы до палубы. Остов находился в почве на глубине примерно 1,5 метра от поверхности земли.
Помимо остова были обнаружены и несколько уникальных находок. Среди них — компас с розой ветров и смола с останками корабельных крыс.
Для перевозки остова судна со строительной площадки в музей когг был разделен на четыре фрагмента. Необходимые приготовления длились чуть более трех месяцев, а перевозка фрагментов заняла 13 часов.
ü Начиная с 8 июля 2022 остов когга расположен на территории Морского музея Эстонии. Здесь его планируется законсервировать и затем выставить в судовом ангаре музея.